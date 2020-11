L’Allemand reconnaît que cela a été une saison difficile pour lui

Il regrette de ne pas avoir atteint l’objectif qu’il s’était fixé avec la Scuderia

Le passage de Sebastian Vettel avec Ferrari prendra fin le mois prochain. L’Allemand promet qu’il continuera à être un fan de la marque et qu’ils vont lui manquer, même s’il pense que Ferrari le fera davantage.



Une fois que vous avez été pilote Ferrari, ils disent que vous êtes pour la vie. Sebastian Vettel pense que c’est le cas et souligne qu’il continuera à être un fan de la Scuderia malgré l’arrêt de la course pour eux. L’Allemand reconnaît qu’il va les manquer, mais pense qu’ils souffriront davantage de sa perte.

“Je pense que je leur manquerai plus“, a indiqué dans des déclarations pour le journal italien Corriere dello Sport.

Celui d’Heppenheim a reconnu qu’il en est venu à douter de lui-même dans les moments difficiles et reconnaît qu’il n’est pas facile d’être chez Ferrari sachant que cette année sera la dernière qu’il partagera avec ceux de Maranello. Malgré cela, il souhaite terminer cette étape de la meilleure façon possible.

“Cette année est une année difficile pour moi, dans laquelle j’ai aussi des doutes. La situation n’est pas non plus des plus faciles: le contrat est sur le point d’expirer, la relation entre l’équipe et moi est un peu figée, oui, ce n’est plus la grande histoire d’amour. Cependant, mes propres attentes restent très élevées. Si les choses ne vont pas bien, je regarde d’abord ce que j’aurais pu mieux faire avant de pointer du doigt les autres », a-t-il déclaré dans un communiqué à Die Zeit .

La domination de Mercedes a été écrasante ces dernières années et Vettel est clair que Ferrari aurait pu faire mieux pour moins faire la différence. En revanche, il regrette de ne pas avoir pu obtenir avec eux le titre tant souhaité par les deux parties.

«Mon parcours avec Ferrari touche à sa fin. Pendant le temps que nous avons passé ensemble en équipe, nous avons perdu nos buts, nous sommes déçus. Non pas que Mercedes domine la course parce qu’ils ont de la chance. En tant qu’équipe, nous ne pouvons pas les suivre et les suivre », a-t-il expliqué.

Le quadruple champion a fait l’éloge du talent de son toujours coéquipier Charles Leclerc à de nombreuses reprises. L’Allemand est clair que le Monégasque a encore un long chemin à parcourir, puisqu’il ne s’agit que de sa troisième saison en Formule 1. Ce 2020 le 16 lui a été bien supérieur à de nombreuses reprises, mais loin d’être injuste, Vettel le suppose simplement.

“Vous pouvez vraiment vous entendre avec moi. Lui et moi sommes à un stade différent de notre carrière. J’ai plus d’expérience, je suis plus âgé et j’ai vu beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de nouvelles choses pour lui. Certaines personnes choisissent de faire des choses qui ne sont pas toujours bien ou juste, mais je m’en fiche parce que je ne suis pas comme ça. Peut-être que j’aurais mieux fait ici et là, mais la conclusion est que cela ne me dérange pas d’en subir les conséquences », a déclaré Seb en terminant.

