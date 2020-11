La Ferrari n’a pas hésité à faire l’éloge du talent de Hamilton, qui a déjà remporté sept Coupes du monde

Le 5 a reconnu que Hamilton a surpassé Schumacher dans toutes ses réalisations

Sebastian Vettel a fait l’éloge du septuple champion du monde Lewis Hamilton. Et, bien qu’il dise qu’il est difficile de comparer les générations, Michael Schumacher sera toujours pour lui le meilleur pilote de l’histoire.



Sebastian Vettel ne doute pas que Lewis Hamilton, qui a remporté hier son septième championnat du monde, est le meilleur pilote de la génération actuelle. Mais il considère que le comparer à des pilotes d’autrefois n’aurait pas de sens, car ils ont piloté des voitures très différentes.

“C’est sans aucun doute le meilleur de notre époque. Mais je pense que c’est difficile à comparer. Comment serait-il possible de comparer Juan Manuel Fangio ou Stirling Moss avec notre génération? Ce n’est pas possible. Peut-être que nous serions inutiles au volant de ces voitures”, a expliqué Sebastian Vettel dans les déclarations recueillies par le portail Web Firstpost.

“Peut-être qu’ils seraient inutiles dans nos voitures parce qu’ils vont trop vite. Qui sait? Peu importe. Je pense que chaque époque avait son ou ses pilotes et Lewis est clairement le meilleur des nôtres”, a ajouté le pilote allemand.

Quoi qu’il en soit, pour Vettel, le meilleur pilote sera toujours Michael Schumacher, mais il admet que son opinion est influencée par ses sentiments. De plus, il reconnaît que Hamilton a égalé et, à certains égards, surpassé le Kaiser.

“Pour moi, en tirant la partie émotionnelle, Michael sera toujours le meilleur pilote, mais il ne fait aucun doute que Lewis est le meilleur d’après ce qu’il a réalisé. Il l’a égalé en championnats, il a remporté plus de courses, il en a réalisé beaucoup. plus de bâtons. Je pense qu’il a fait tout ce qu’on peut lui demander », a admis le pilote Ferrari.

Et, au cas où quelqu’un aurait des doutes sur le talent de Hamilton, le pilote allemand a mis la course à Istanbul comme un exemple des capacités du septuple champion.

“Hier, nous avons eu les meilleures preuves. C’était une course difficile et c’était très difficile pour nous d’être sur la piste pendant deux heures. Si nous sommes honnêtes, ce n’était pas une course qu’il aurait dû gagner et même ainsi il l’a fait”, avait assuré Vettel hier.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard