Vettel veut aider Mick à se préparer à ses débuts en F1

Le jeune Allemand courra la saison prochaine avec Haas

Sebastian Vettel a une relation privilégiée avec la famille Schumacher. Michael était une référence pour lui en grandissant et d’une certaine manière, Seb tient à remercier Michael pour toute cette aide en soutenant Mick.



Mick fera ses débuts en 2021 en Formule 1 et Vettel regrette que son père ne puisse pas l’accompagner dans ses premiers pas dans le Grand Cirque. Ainsi, il propose d’être son mentor, tout comme son père, Michael, était avec Seb à ses débuts dans le Grand Cirque.

Vettel assure qu’il se fera un plaisir de vous aider de toutes les manières possibles et de partager son expérience avec Mick pour emporter tout apprentissage.

“Je serais heureux d’aider autant que possible. Mick est un gars formidable et évidemment j’ai un lien très spécial avec son père. C’est dommage que Michael ne puisse pas voir les progrès de Mick ces dernières années et ses premiers pas en Formule. 1 “, a commenté Vettel dans des déclarations au portail Web Race Fans.

Vettel souligne à quel point les conseils de Michael ont été perspicaces pour sa carrière et espère que tout ce qu’il a à apporter à Mick lui sera également utile.

“Je pense qu’il est très important pour lui de trouver sa propre voie et de le faire à sa manière. Mais tout comme il m’a aidé quand Michael avait des choses à me dire quand je lui ai demandé et donné des conseils, j’essaie de faire de même avec Mick”, a-t-il ajouté.

“Je l’aime vraiment bien, nous nous entendons bien et je suis très heureux de lui dire tout ce dont j’ai besoin. J’ai vu son père gagner beaucoup plus de courses que Mick n’a pu me voir gagner”, at-il ajouté.

“Je le vois comme une personne que je peux aider dans sa vie ou sur la piste avec certaines choses que j’ai traversées au cours de ma carrière”, a déclaré le quadruple champion.

