Lorenzo Colombo a remporté la deuxième course de Formule Renault Eurocup à Hockenhein, dans laquelle David Vidales a terminé en septième position, tandis que Victor Martins a presque définitivement hypothéqué le titre.



Martins aurait pu être champion hier, mais il avait besoin de gagner et pour Caio Collet de ne pas marquer. Le second a été accompli, mais pas le premier car Martins n’a terminé qu’en deuxième position, à 1”8 de l’inaccessible Colombo.

Le Français a pris la tête au départ et surpris Colombo, qui avait réalisé la pole position, mais en essayant de contenir l’assaut de Franco Colapinto, il a ouvert la porte à Martins pour reprendre la première position et obtenir une marge d’avantage.

Collet naviguait en quatrième position après être revenu de la huitième place sur la grille – il a dû changer l’embrayage après la victoire de la veille – mais son moteur s’est arrêté de façon inattendue en milieu de course, ce qui a coûté l’abandon et l’entrée de la voiture de course sur la piste. Sécurité.

Lors du redémarrage, Colombo n’a pas laissé le choix à Martins et a remporté une victoire un peu surprenante. L’Italien n’avait pas été en mesure de disputer les essais libres de vendredi jusqu’à ce qu’il soit confirmé qu’il avait été testé négatif pour le covid-19. Collapinto les accompagna sur le podium, mais déjà un peu décroché, qui n’eut aucun mal à retenir Quinn.

David Vidales a finalement terminé en septième position. Le Léonais a quelques problèmes de qualification sur ces dernières courses qui alourdissent ses résultats finaux malgré son bon rythme de course. C’est un détail qui devra être poli.

D’ailleurs, Vidales a commencé la course en sachant que samedi il avait gagné deux places, puisque Van der Helm et Hadrien David ont été pénalisés de dix et 20 secondes respectivement, avec lesquelles la huitième place initiale est devenue sixième.

RÉSULTATS

Lorenzo Colombo –Bhaitech– 19 tours Victor Martins –ART– à 1 “803 Franco Colapinto –MP Motorsport– à 5” 901 Alex Quinn –Arden– à 6 “979 Paul Aron –ART– à 11” 075 Mikhael Belov –R-Ace – à 14 “020 David Vidales –JD Motorsport– à 14” 520 Ugo De Wilde –Arden– à 15 “571 William Alatalo –JD Motorsport– à 17” 031 Reshad De Gerus –Arden– à 18 “531 Amaury Cordeel –FA Racing – à 19 “231 Petr Ptacek –MP Motorsport– à 21” 879 Tijmen Van der Helm –FA Racing– à 23 “640 Laszlo Toth –Bhaitech– à 30” 902 Nicola Marinangeli –Bhaitech– à 52 “152

ALORS LE CHAMPIONNAT

Martins: 318 points Collet: 274 points Colapinto: 183,5 points Quinn: 163 points Vidales: 157 points Colombo: 120 points Saucy: 89,5 points Alatalo: 86 points De Wilde: 80,5 points David: 69 points

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard