Lorenzo Colombo a remporté la victoire en Course 1 du Paul Ricard

Collet a terminé deuxième et Martins quatrième; le titre est déjà du français

Franco Colapinto est de retour sur le podium; David Vidales a été septième

Victor Martins a terminé quatrième au Paul Ricard et, avec une course à faire à la fin de la saison, il a été proclamé champion de Formule Renault Eurocup. Caio Collet a essayé jusqu’au bout, mais cela n’a pas été possible. Franco Colapinto est de retour sur le podium et David Vidales est septième.



Le pilote français est arrivé au Castellet avec une bonne marge devant le championnat par rapport à son rival maximum, Caio Collet. Dans cette première course du week-end, il a eu son premier «match ball» et, sans hésitation, il a fait ses devoirs.

La victoire revient à un Lorenzo Colombo qui a accumulé de belles performances et qui est en très bonne forme en fin de saison. De plus, demain, il sera à nouveau sur le pôle, pour pouvoir clôturer l’année avec une autre joie.

Derrière l’Italien, Caio Collet n’a donné son bras à se tordre qu’au dernier moment et a même eu une belle bataille avec Victor Martins. Le Brésilien a dépassé les Français de manière agressive, mais d’autres facteurs étaient nécessaires pour se rendre vivant à la course finale.

Et ces facteurs ne sont pas arrivés. Franco Colapinto a poussé dans la dernière partie de la course et a dépassé Martins avec une manœuvre spectaculaire pour remonter sur le podium, mais le Français a finalement terminé quatrième et scellé mathématiquement le titre.

Victor Martins a ainsi rattrapé ce qui s’était passé l’an dernier contre Oscar Piastri – l’Australien a remporté le match – et a été proclamé champion de la Formule Renault Eurocup à sa troisième saison dans la catégorie.

Alex Quinn a terminé en cinquième position, consolidant sa quatrième position au championnat et, grâce à la septième position de David Vidales, il reste le meilleur rookie de la saison en l’absence de la dernière course.

De son côté, le coureur espagnol, parti neuvième, a de nouveau réalisé une belle course pour se classer septième malgré un premier tour difficile, dans lequel il a dû utiliser les failles du circuit pour éviter d’être impliqué dans un accident.

