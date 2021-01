Le Leonese fera ses débuts avec sa nouvelle équipe, Prema, en janvier

Le joueur de 18 ans aura des rivaux de F2 comme Zhou ou Daruvala

David Vidales lancera son calendrier de course 2021 avec le Championnat asiatique de Formule 3 d’hiver, une compétition qui distribue des points de super-licence FIA ​​et où il fera ses débuts avec l’équipe Prema.



La campagne hivernale de Formule 3 dure à peine un mois – entre fin janvier et fin février – et se dispute sur les circuits de Dubaï et de Yas Marina en cinq manches différentes et un total de quinze courses. C’est un championnat largement utilisé par divers pilotes pour se maintenir en forme avant le début des grandes compétitions et, en plus de cela, il donne des points de super licence.

Vidales, qui en 2021 rivalisera avec la célèbre équipe Prema dans la nouvelle Formule Régionale d’Alpine, sera l’un des quatre pilotes de l’équipe italienne de l’Asian Winter F3, aux côtés d’Amna Al Qubaisi, Khaled Al Qubaisi, Dino Beganovic et Guanyu Zhou .

Le Suédois Beganovic est pilote junior à la Ferrari Driver Academy, tandis que Zhou est pilote Renault en Formule 2. Un autre pilote F2 qui participera à cette épreuve sera Jahan Daruvala. D’autres noms intéressants seront les pilotes Hitech, qui seront Roman Stanek – un pilote F3 de 16 ans – ou Ayumu Iwasa – un pilote sponsorisé par Honda qui sera en F3 en 2021-.

L’autre pilote espagnol qui concourra sera Lorenzo Fluxà, et le Vénézuélien Zdenek Chovanec et le Mexicain Rafael Villagómez participeront également. Avec seulement cinq pilotes à annoncer, nous aurons également dans la catégorie la pilote russe de la série W, Irina Sidorkova, et le pilote turc Esports, Cem Bölükbasi.

CALENDRIER F3 ASIATIQUE HIVER 2021

Dubaï: 29 et 30 janvier Yas Marina: 4 et 5 février Yas Marina: 6 et 7 février Dubaï: 13 et 14 février Yas Marina: 19 et 20 février

