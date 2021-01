Le pilote mexicain Sergio Checo Pérez démarre très bien 2021 en visitant pour la première fois les installations de sa nouvelle équipe, Red Bull Racing. Cette année sera sa onzième saison en Formule 1.

Checo est conscient qu’être pilote Red Bull exercera une forte pression sur ses performances, mais il sait aussi que c’est sa meilleure chance de devenir Champion du Monde. “C’est une marque fantastique. De toutes les équipes de Formule 1, je pensais que je n’avais aucune chance d’en faire partie car je n’avais jamais fait partie de leur programme junior, mais quand l’occasion s’est présentée, je l’ai saisie. C’est un rêve devenu réalité.

Quand je mets ma chemise Red Bull ou que je prends un verre dans un bidon, je pense Wow, c’est la marque pour laquelle je conduis! C’est incroyable et difficile à imaginer. C’est une opportunité pour laquelle j’ai travaillé si dur – pendant plus de 15 ans. Je pense que c’est arrivé au bon moment, je suis prêt pour ça et je vais le prendre à deux mains

“a déclaré le pilote de Guadalajara.

Checo a précédemment travaillé avec Christian Horner en 2009 dans l’équipe Arden International GP2. “J’ai travaillé avec Christian et son père, j’ai roulé pour lui lors de ma première saison de GP2. C’est fou de penser qu’après 12 ans, nous travaillerons à nouveau ensemble. J’admire vraiment Christian. Tout d’abord, c’est une personne fantastique à côtoyer et C’est aussi un grand chef d’équipe, de grands moments nous attendent », a déclaré le joueur de 30 ans.

Sergio est fier de toutes les réalisations de sa carrière jusqu’à présent mais sait que le travail ne fait que commencer. «Je me pousse toujours au maximum et l’année dernière, j’ai enfin eu une voiture qui pourrait montrer aux gens un peu plus que ce dont je suis capable, mais c’est maintenant ma grande opportunité. Je dois faire face à la prochaine étape dans tous les aspects et je pense Je suis prêt pour ça. »La seule chose qui manquait était l’opportunité.

Maintenant que je l’ai, c’est à moi de le faire fonctionner. Je vais m’assurer de livrer plus que ce que vous attendez. Si nous avons la voiture qui peut gagner le championnat, je ferai en sorte que nous le gagnions. Et si ce n’est pas le cas et que nous n’avons qu’une seule voiture assez bonne pour la troisième place, je m’assurerai de terminer deuxième.

J’espère que nous avons une très bonne saison et c’est la seule manière de remercier M. Mateschitz, le Dr Marko, Christian, Adrian et toute l’équipe. Personne auparavant ne m’a donné l’opportunité de faire partie d’une grande équipe. Nous allons écouter l’hymne mexicain plusieurs fois la saison prochaine! », A conclu Checo.