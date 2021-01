Jordi Juvanteny et José Luis Criado affrontent ce Dakar en couple, toujours aux commandes du camion standard MAN 6×6, qui a déjà réalisé plusieurs éditions. On pourrait dire que ce sont les ‘sambernardos’ du désert … ou même les Rois Mages qui ont pris les devants, car l’étape d’hier était très compliquée à bien des égards: navigation, nombreuses dunes, les pots redoutés … et bien sûr, de nombreux pilotes bloqués. Mais les «cadeaux» sont arrivés.



«Enfin seul!», Pourrait dire le «mariage» le plus long du Dakar – entre les deux 59 participations avant cette édition – puisque cette fois ils sont les seuls occupants de la cabine du camion, après le positif qu’en le dernier moment a donné ce que devrait être son partenaire, Jordi Ballbé. Traditionnellement, il y en a trois dans le camion, en partie parce que si vous devez changer un pneu pour une crevaison … chacun pèse 70 kilos. Mais déjà en 2016, ils n’avaient pas d’invité dans la cabine.

Mais cela ne les a pas fait changer un iota de leur façon particulière d’appréhender le Dakar, en aidant ceux qui en ont besoin, quitte à perdre du temps sur la spéciale … et à se reposer moins dans le camp. L’esprit dakarien est dans ce cas plus important que le grattage du temps sur le chronomètre, malgré le fait qu’ils sont toujours généralement dans la zone noble de leur catégorie. En fait, leur générosité ne les a pas empêchés de terminer 20e en camions et d’être les meilleurs en 6×6 et en production.

“Nous sommes comme ça. Nous ne pouvons pas voir quelqu’un avec des problèmes et passer devant eux comme rien. Nous ne l’avons jamais fait et nous ne le ferons pas maintenant car nous ne sommes que deux dans le cockpit. Nous pensons que c’est le véritable esprit du Dakar”, a-t-il expliqué. cet andalou, installé en Catalogne, où il est propriétaire d’un bureau de notaire et qui, année après année, passe ses vacances à participer au Dakar. Et avec ces 31 ans déjà à «manger la poussière» et à jouer le Bon Samaritain … seul Peterhansel le surpasse en nombre de participations, mais ce Jaén est «têtu» et semble déterminé à surpasser le Français dès qu’il accroche l’affaire.

“Cela fait 31 ans sans interruption dans une carrière qui me passionne. Pour moi c’est une fierté et un divertissement extraordinaires, en même temps que le Dakar est une école de la vie. Pour cette raison je ne l’ai pas quitté. Quand tu es passionné par quelque chose c’est il est très difficile de se désengager », dit Criado, qui à 63 ans ne pense pas beaucoup à la retraite. “Je ne vois pas du tout la fin. Tant que je pourrai conserver la forme physique, le caractère que j’ai, et garder mon désir et mon enthousiasme … peut-être qu’ils devront me chasser d’ici un jour”, plaisante-t-il.

Son truc, celui de Criado, ce n’est pas de conduire. C’est quelque chose qui laisse Jordi, un professionnel de la conduite d’engins de chantier lourds, propriétaire d’une entreprise spécialisée dans ce type d’engins. Également piqué par le virus de Dakar et cela avec lui atteindra 29 participations au test.

“Chaque édition est différente et dans chacune d’elles nous avons toujours de nouvelles aventures à affronter et à découvrir. Il s’agit de les surmonter et d’arriver au bout avec les meilleures sensations. Cette année, nous allons essayer à nouveau et terminer aussi haut que possible au classement général. Tout cela , toujours avec une mentalité de combat », explique Juvanteny. Jordi et José Luis ont déjà ajouté 15 victoires en 6×6 et trois en camions de production. En cela, ils surpassent Peterhansel.

Bien que dans la deuxième étape, ils aient déjà dû remorquer un participant, c’est dans la troisième qu’ils ont dû prodiguer leur aide. «Déjà dans les premières dunes de cette troisième étape, nous avons trouvé la voiture de Manolo et Mónica Plaza avec une traction cassée et à côté un camion” coincé “. Sur la dune suivante, il y avait un autre véhicule accidenté et ce n’était que le début … parce que dans la zone des dunes, nous avons vu des scènes effrayantes. ”

«Nous avons aidé tout le monde que nous pouvions et nous souhaitons seulement que personne ne soit blessé, car il y a ceux qui ont pris un coup très fort», a déclaré le pilote Jordi Juvanteny, qui n’hésite pas à s’arrêter et à prendre la fronde qui, avec des yeux implorants L’un des membres de l’équipage du véhicule renversé le tient, pour essayer de le redresser et de sortir du bourbier.

Le cas de Manolo et Mónica Plaza était vraiment bizarre. Ils ont cassé un roulement et ont été laissés avec une traction sur une seule roue, ce qui les a laissés bloqués sur une dune. Puis un camion est venu les aider … et s’est échoué aussi! Ils ont dû attendre que les frères Rodríguez leur donnent un coup de main et aussi que Juvanteny et Criado aident l’autre camion.

Et tout cela assaisonné de la difficulté qu’ils doivent essayer de terminer les étapes de quelque manière que ce soit. Son camion transporte des pièces détachées pour différentes équipes – un moyen de financer l’aventure – ce qu’ils ont déjà fait depuis leur création dans la Team Epsilon commencée par David Oliveras. Une équipe qui a amené sept camions de service sur le Dakar, dont plusieurs dans la catégorie course pour apporter une assistance au sol.

Ça oui. Jusqu’à la fin de ce Dakar, ils savent déjà qu’ils devront remorquer, déloger du sable ou mettre de nombreux autres participants à «quatre pattes» – ou roues -.

La mauvaise nouvelle concernant “ nos ” camions est que l’équipage composé de Javier Jacoste, Lluís Rosa et Jordi Celma, qui avait également aidé de nombreuses personnes lors des étapes précédentes – y compris Yago de Prado et Álvaro Moya, qui avait une panne – , n’a pas pu terminer l’étape. Mais comme ce sont des combattants, ils se réenrôleront.

Joan Font et Sergi Brugué ont également leur part de responsabilité dans cet article, puisqu’ils ont dû aider Pablo Olivas et Raúl Ortiz – participants parmi les prototypes légers – à sortir d’un pot. Ce n’est pas étonnant, car la même chose leur est arrivée dans la deuxième étape et ils ont eu besoin de l’aide d’Álex Aguirregaviria, de Francesc Salisi et du camion de Pau Navarro. Aujourd’hui pour toi, demain pour moi!

