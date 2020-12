Les seuls tests officiels de la catégorie ont été réalisés en Aragon

Carlos, tout juste arrivé de Maranello, a été mordu par le “ bug ” du test de la voiture

Sans pause. Tout juste de Maranello, dès sa première visite chez Ferrari, Carlos Sainz Jr. s’est rendu à Motorland Aragón pour voir en action et rouler avec un Odyssey 21, le SUV électrique de l’Extreme E.



L’intérêt de Carlos était triple. Curiosité, bien sûr; voyant aussi son père en action au volant de la voiture … et en tant qu ‘«investisseur», ce n’est pas en vain que le nom officiel de l’équipe est Acciona Sainz XE Team.

Les Sainz, père et fils, sont actionnaires de l’équipe et cela augmente la curiosité et l’intérêt de Carlos pour la catégorie.

«Quand j’ai vu le projet, je savais que mon père serait intéressé. Nous avons été très occupés ces trois ou quatre derniers mois. C’est un tout nouveau défi et je vois que l’équipe travaille très dur pour être aussi compétitive que possible. L’Extreme E est vraiment important, car nous devons rendre les gens plus conscients de ce qui se passe dans le monde, sans renoncer au spectacle de la course », a déclaré Sainz.

Ce n’est que le tour 1 et @ CarlosSainz55 est déjà dessus! #ExtrêmeE #XETesting #CarlosSainzJr pic.twitter.com/rsLIONJ9eV – Extreme E (@ExtremeELive) 19 décembre 2020

Dans la loge, il rencontre une bonne connaissance de la F1, Albert Fabrega … mais dans un rôle très différent de celui qu’il joue dans le paddock, où Albert joue le rôle de commentateur technique et d’intervieweur.

Fabrega est l’équipe principale de l’équipe. Le Catalan a travaillé dans plusieurs équipes de F1 et a travaillé comme ingénieur de piste dans d’autres catégories, y compris la Formule E. Donc, cette fois, au lieu de demander, Albert devait répondre aux questions que Carlos lui posait.

Bien sûr, son père lui a également donné des explications sur la voiture, comment la conduire, etc. Personne comme Carlos «Senior», avec trois victoires sur le Dakar sur son CV, pour faire office de «coach» à cette occasion.

Et puis il n’a pas hésité à monter dans la voiture de démonstration de la catégorie pour quelques tours, dont il est sorti impressionné. “Les inscriptions sont-elles toujours ouvertes?”, A-t-il dit.

Carlos a de l’expérience sur terre. Il n’est pas rare pour lui de s’amuser aux commandes d’un Cross Car et de travailler l’art de la glisse, du dérapage et du contre-braquage.

