Il pense que Bottas est l’exemple vivant que Lewis ne gagne pas simplement en ayant la meilleure voiture

Jacques Villeneuve pense que Lewis Hamilton a donné de la crédibilité à ses titres par la manière dont il a gagné en Turquie. Sa façon de risquer de remporter la victoire rappelle pourquoi les Britanniques ont un tel bilan, selon le Canadien.



Ces dernières années, l’argument «Hamilton gagne par la voiture» a été répété ad nauseam. Après avoir remporté son septième titre, les «mauvaises langues» ont de nouveau parlé. Cependant, Jacques Villeneuve, un ancien pilote souvent assez critique de la grille actuelle, s’est imposé en défense du pilote Mercedes.

Le Canadien souligne que le mérite d’Hamilton va au-delà du fait d’avoir une bonne voiture et justifie son argument en se rappelant que c’est lui qui gagne et non Valtteri Bottas.

Villeneuve souligne qu’en Turquie, Lewis a prouvé qu’il était le pilote qu’il était en mettant tout en œuvre dans des conditions difficiles plutôt qu’en jouant la carte de la sécurité pour remporter le championnat. Ainsi, il estime qu’avec de telles performances, il donne de la crédibilité à tous ses titres précédents.

“D’accord, il a la meilleure voiture, mais Bottas aussi. Valtteri a la meilleure voiture et pourtant Hamilton remporte les championnats. Dans des situations difficiles comme à Istanbul, n’importe quel pilote aurait décidé de ne pas risquer et de conduire plus prudemment, mais pas lui », a déclaré Villeneuve dans des déclarations à Sky Italia.

“Il a remporté la course gros et surtout il donne de la crédibilité à tous ses championnats“, l’ancien pilote canadien a fait valoir de fermer.

Hamilton lui-même a également défendu ses résultats récemment et a rappelé qu’aucun pilote n’a gagné dans l’histoire sans une grande voiture. “Bien sûr, vous devez avoir une bonne équipe et bien sûr, vous devez avoir une super voiture. Aucun pilote n’a remporté le championnat dans le passé sans lui”, a déclaré Lewis à The Race.

