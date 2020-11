Red Bull n’a pas encore annoncé qui sera partenaire de Verstappen en 2021

Villeneuve assure qu’il n’a pas le niveau pour être dans l’équipe autrichienne

Jacques Villeneuve a durement accusé le pilote anglo-thaïlandais Alexander Albon. Il s’est assuré d’être dans l’équipe uniquement en raison de sa nationalité et non de ses propres mérites.



L’ancien pilote canadien Jacques Villeneuve estime qu’Alexander Albon ne mérite pas sa place au sein de l’équipe autrichienne et que l’équipe n’a jamais eu un si mauvais second pilote auparavant.

“Albon est le pire deuxième pilote que Red Bull ait jamais eu. Il ne mérite pas sa place dans l’équipe », a déclaré Jacques Villeneuve dans Sky Italia, selon le site néerlandais F1 Maximaal.

Villeneuve prétend qu’il fait partie de l’équipe uniquement parce que l’un des propriétaires de Red Bull, Chalerm Yoovidhya, est thaïlandais. Villeneuve défend que l’homme d’affaires est la principale raison pour laquelle Albon est venu dans l’équipe et pourquoi il y reste. “Il n’est là qu’à cause de son passeport, c’est pourquoi il est protégé”, a poursuivi l’ancien pilote.

De plus, le Canadien affirme que la directive de l’équipe lui a montré leur soutien et leur confiance. Mais néanmoins, le pilote Red Bull actuel ne s’améliore pas seulement, il va de plus en plus mal. Par conséquent, si Albon continuait dans l’équipe la saison prochaine, ce ne serait pas dû à des décisions sportives, selon Villeneuve.

«Il est protégé par la direction de l’équipe et on lui fait toujours confiance. Mais la vérité est que pas au niveau qu’un pilote Red Bull devrait avoir. Il empire même, même s’ils continuent d’essayer de l’aider. Il n’y a donc qu’une seule raison pour laquelle l’équipe peut rester avec les Thaïlandais », a ajouté Villeneuve pour conclure.

Il faut rappeler qu’Helmut Marko, conseiller de l’équipe Red Bull, avait déjà commenté il y a quelques semaines qu’Albon devrait s’améliorer pour être éligible pour être candidat pour 2021. Il a également confirmé qu’ils avaient en tête d’autres pilotes comme Nico Hülkenberg ou Sergio Pérez, qui ne l’ont pas fait. ils ont un siège pour l’année prochaine.

