La 43e édition du Dakar se déroulera en Arabie Saoudite du 3 au 15 janvier

Les pilotes affronteront 12 étapes avec un seul jour de repos

SoyMotor.com offrira à nouveau une couverture spéciale avec tous les détails

La 43e édition du Rallye Dakar, dans laquelle Carlos Sainz et Lucas Cruz défendront la victoire, n’est qu’à quelques jours de leur coup de départ. Malgré les complications que le coronavirus a apportées sous leurs bras, les pilotes nous raviront une fois de plus avec l’art de “ surfer ” les dunes en Arabie saoudite, et bien sûr, il y aura une couverture spéciale de SoyMotor.com. Enregistrez ce lien comme de l’or sur du tissu … ou, pour les plus classiques, sortez un crayon et du papier!



Ce n’est pas un guide à utiliser –pour voir le guide, cliquez sur ce lien-, mais une sorte de “rappel” pour ce qui va arriver à partir du 3 janvier: ce seront 12 étapes très intenses, et on ne veut rien manquer! Il faut se rappeler que les 1er et 2 janvier les vérifications techniques auront lieu, ainsi que le 2 janvier il y aura également un prologue qui définira l’ordre de départ et le podium de départ sera organisé; Dès le troisième jour de l’année, le «vrai feu» commence.

Comme chaque année, SoyMotor.com proposera une couverture spéciale pour le Dakar:

Direct mise à jour de chaque étape. Deux chroniques, un général et un autre se sont concentrés sur les Espagnols. Nouvelles avec déclarations des protagonistes. Des articles avec toutes sortes de curiosités. Les meilleures galeries de photos. UNE résumé vidéo avec les moments forts de chaque jour.

Au fait, il faut se rappeler que, étant en Arabie saoudite, les scènes ils commencent à l’aube, il est donc temps de régler le réveil.

RENDEZ-VOUS

Préface, 2 janvier (Djeddah – Djeddah). Étape 1, 3 janvier (Djeddah – Bisha). Étape 2, 4 janvier (Bisha – Wadi Ad-Dawasir). Étape 3, 5 janvier (Wadi Ad-Dawasir – Wadi Ad-Dawasir). Étape 4, 6 janvier (Wadi Ad-Dawasir – Riyad). Étape 5, 7 janvier (Riyad – Buraydah). Étape 6, 8 janvier (Buraydah – Ha’il).

Jour de repos, 9 janvier à Ha’il.

Étape 7, 10 janvier (Ha’il – Sakaka). Étape 8, 11 janvier (Sakaka – Neom). Étape 9, 12 janvier (Neom – Neom). Étape 10, 13 janvier (Neom – Al-Ula). Étape 11, 14 janvier (Al-Ula – Yanbu). Étape 12, 15 janvier (Yanbu – Djeddah).

Ce sera un Dakar dans lequel, bien sûr, il y aura de nombreuses incitations. Carlos Sainz a toujours “faim” et se battra à nouveau pour la victoire, mais ce ne sera sûrement pas facile face à deux légendes comme Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel. L’équipe BRX veut ajouter à ce combat, avec Sébastien Loeb et Nani Roma à la barre, bien que le pilote catalan ait connu un revers de dernière minute – changement de copilote pour positif dans le covid-19 de Dani Oliveras – qui lui mettra le des choses plus difficiles.

Parmi les motos, nous aurons à nouveau une bonne «armada», avec Laia Sanz, Joan Barreda, Lorenzo Santolino, Jaume Betriu et compagnie combattant dans la zone supérieure. Nicolás Cavigliasso reviendra en quads et Toni Vingut sera de retour, tandis que le «Side by Side» nous offrira une fois de plus leur spectaculaire spectaculaire; une catégorie dans laquelle, en plus, nous aurons une très bonne représentation espagnole, avec Gerard Farrés, José Antonio Hinojo ou encore un des fils de Luis Moya, Álvaro, qui sera copilote de Santi Prado.

Les listes d’entrées sont importantes, avec de nombreux Espagnols malgré quelques victimes très médiatisées, comme Óscar Fuertes, Xavi Foj ou les frères Vallejo, qui prévoyaient de se rendre au Dakar cette année. Pour cette raison et pour bien d’autres raisons, le rallye le plus difficile du monde est redevenu l’une des exigences du début d’année. Ce sont des dates spéciales, oui, mais quoi de mieux que de manger le roscón de Reyes avec une portion de sable à travers l’écran! Restez à l’écoute, nous allons tout donner, comme toujours.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard