Alfa Romeo saute un numéro après le report de la nouvelle réglementation

Alpine et Aston Martin publient la nomenclature car ce sont de nouvelles équipes

La saison de Formule 1 2021 est à un peu plus de deux mois et les équipes travaillent contre la montre pour préparer leurs nouvelles voitures. Aucune voiture n’a encore été présentée, mais les noms de certaines d’entre elles sont déjà connus.



Le premier changement à considérer est celui d’Alfa Romeo, qui a couru en 2020 avec la C39. La logique voudrait que 2021 soit le C40, mais il s’appellera C41. La raison en est que la voiture selon la nouvelle réglementation allait s’appeler ainsi, mais cela a été reporté à 2022, ce qui provoque un saut.

McLaren a également découvert le nom de sa voiture, qui sera MCL35M. Il est à noter que dans ce cas, il n’y a pas de changement de chiffre, puisqu’en 2020 c’était le MCL35. Une lettre a simplement été ajoutée à la fin -en l’honneur de Mercedes-, depuis cette 2021 il n’y aura pas de grandes différences par rapport à la saison dernière.

Alpine a dévoilé sa livrée provisoire et annoncé que sa voiture s’appellera A521. L’équipe de France et Aston Martin sont de nouveaux ajouts à la grille, donc ils n’ont pas de numéro de référence 2020. Le chiffre est un mélange de l’année dans laquelle nous sommes et un hommage à l’A500, la première Renault en Formule 1.

Ferrari échange sa SF1000, qui était une célébration de son 1000e GP, pour la SF21, qui fait simplement allusion à l’équipe et à l’année. Parmi les autres voitures, leurs noms ne sont pas encore connus, bien qu’Adrian Newey appelle Red Bull RB16-B car il le considère comme une version améliorée de la RB16 2020.

On s’attend à ce que Mercedes, AlphaTauri et Haas ajoutent simplement un numéro à leur nom 2020. De cette façon, le W11 passerait au W12; de AT01 à AT02; et de VF-20 à VF-21. Le principal doute est chez Williams après la vente de l’équipe. L’année dernière, sa voiture a été baptisée FW43 en l’honneur de Frank Williams. Reste à voir si les nouveaux propriétaires conservent leurs initiales ou changent entièrement de nom.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard