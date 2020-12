Cette pratique augmente également dans les hybrides rechargeables

Cette année, moins de voitures ont été auto-immatriculées en Espagne

Les auto-immatriculations de voitures électriques ont été multipliées par huit jusqu’à présent en décembre dans une tentative des constructeurs de limiter autant que possible les amendes qui vont être infligées pour avoir dépassé les émissions maximales de CO2 autorisées dans l’Union européenne à partir de l’année. Qui vient.



Le règlement qui indique que la moyenne émissions des fabricants dans le Union européenne Il ne devrait pas dépasser 95 grammes de CO2 par kilomètre et commencera à faire des ravages économiques sur eux à partir de janvier prochain. Chaque gramme dépassé entraînera une pénalité de 95 euros multipliée par le nombre de véhicules que la marque en question aura vendus sur le continent.

Il existe cependant une mesure qui cherche à amortir le coup pendant les trois premières années de la vie réglementaire. Dans la période de 2020 à 2022 – 2020 est la première année qui compte pour les amendes – les voitures émettant moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre ils calculent plus, en particulier le double la première année, 1,67 fois en 2021 et 1,33 en 2022. Ce n’est qu’à partir de 2023 que ces voitures compteront pour une. Cela a conduit les fabricants à pousser les concessionnaires à enregistrer eux-mêmes les unités qui en bénéficient. Ainsi, au cours du mois de décembre, huit fois plus de voitures électriques étaient auto-immatriculées qu’au cours de la même période en 2019.

Selon les données MSI collectées par Europa Press, les jours du dernier mois de l’année, ils se sont auto-inscrits 509 voitures électriques, soit 734% de plus. Depuis janvier, cette pratique est déjà appliquée, quoique dans une moindre mesure. On sait que 3 670 unités électriques ont été auto-enregistrées depuis, 137,5% de plus.

Les voitures hybrides rechargeables ont suivi une tendance similaire. Ceux avec un moteur thermique à essence ont triplé leur auto-immatriculation avec près de 3 560 unités, tandis que ceux avec une unité Diesel ont multiplié par cinq, bien que leur nombre étant beaucoup plus bas est resté à 281. Les chiffres ont également augmenté. auto-enregistrement des microhybrides avec 262%, soit un total de 4 460 unités.

Ces chiffres sont encore plus frappants si l’on tient compte du fait que cette année auto-inscription en Espagne, puisque cette pratique a été réalisée avec près de 91 200 voitures. Les baisses les plus prononcées concernent les véhicules de de l’essence et Diesel, avec une baisse de 33,9% dans le cas du premier et de 51% dans celui du second.

