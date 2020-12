Les batteries les moins chères sont l’une des clés

La disparition totale des véhicules à combustion tardera encore à venir

L’expert en conseil en énergie Logan Goldie-Scot a déclaré que le prix des voitures électriques correspondrait à celui des voitures à combustion d’ici quatre ans.



L’un des gros problèmes des voitures électriques aujourd’hui est leur prix de vente élevé. Cependant, on s’attend à ce qu’elle diminue progressivement à mesure que la technologie se développe jusqu’à ce qu’elle corresponde à celle des thermiques. Mais combien de temps cela prendra-t-il vraiment? Logan Goldie-Scot, responsable du conseil en énergie Bloomberg New Energy Finance, a assuré qu’il sera en quatre ans quand cela arrive.

Cette prévision est basée sur l’évolution du marché des batteries ces derniers temps. Il y a dix ans, le prix du kilowattheure des unités lithium-ion utilisées par voiture électrique a chuté de 89%. Sur les 1 110 dollars – 906 euros – qu’il a coûtés, il est passé à 137 en moyenne, ce qui au taux de change actuel est d’environ 112 euros. En fait, il y a certains marchés chinois où le prix du kilowattheure est de 100 dollars, soit environ 82 euros.

«Si nous regardons la réduction considérable des coûts enregistrée au cours de la dernière décennie et les politiques d’émissions qui vont être mises en œuvre dans les différents pays, nous voyons une puissante combinaison de facteurs pour soutenir l’arrivée définitive du Voiture électrique. Leur débarquement va s’accélérer dans les temps à venir. Dans quatre ans, les grands constructeurs automobiles devraient être en mesure de produire et de vendre en masse des véhicules électriques au même prix et avec la même marge bénéficiaire que leurs équivalents de combustion », a déclaré Goldie-Scot.

Un autre avantage de la voiture électrique est qu’elle nécessite un entretien réduit à celui d’un moteur thermique, de telle sorte qu’au même prix de vente ce sera un nouvel argument pour que les clients parient définitivement sur eux. L’offre progressive d’options avec une plus grande autonomie augmentera également son attractivité.

Cependant, on estime que disparition de la voiture thermique des routes mettront encore de nombreuses années à arriver. Même en supposant que toutes les ventes de véhicules neufs soient électriques, l’organisation à but non lucratif Electric Power Research estime qu’il faudra au moins une décennie pour remplacer au moins 50% des voitures thermiques.

