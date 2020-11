Il a des moteurs diesel, essence et gaz naturel

Une version hybride rechargeable viendra plus tard

Le Volkswagen Caddy 2020 est la cinquième génération d’un véhicule qui propose différentes configurations lui permettant de s’adapter à toutes sortes d’utilisations. Il fait partie de la plateforme MQB et dispose d’une gamme mécanique composée d’unités essence, diesel et gaz naturel, auxquelles s’ajoutera dans le futur un hybride rechargeable.



le Caddy Volkswagen Il se renouvelle, et il le fait avec l’arrivée d’une cinquième génération qui dynamise son apparence, offre une section technologique plus typique d’un tourisme conventionnel et une gamme mécanique large et polyvalente. Il affronte des rivaux comme le Peugeot Partner ou le Citroën Berlingo.

Avant l’atterrissage de cette nouvelle génération, Volkswagen a fabriqué plus de trois millions d’unités du modèle.

VOLKSWAGEN CADDY 2020: EXTÉRIEUR

Le nouveau Volkswagen Caddy 2020 une partie de la plateforme MQB du groupe allemand. La refonte de la carrosserie donne au véhicule un Cx de 0,30, une amélioration considérable par rapport au 0,33 du modèle précédent. Des éléments tels que les portes coulissantes et le hayon à ouverture électrique ou le toit panoramique au-dessus des première et deuxième rangées de sièges sont également inclus en option.

Les jantes en alliage sont de nouvelles 18 pouces. Il peut également équiper les modèles 16 et 17 pouces.

Dans les versions haut de gamme, le système d’éclairage LED avant et arrière est de série.

L’empattement du nouveau Volkswagen Caddy passe de 2,68 à 2,76 mètres.

VOLKSWAGEN CADDY 2020: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Volkswagen Caddy 2020 Dans sa version longue, il offre de la place pour jusqu’à deux palettes européennes. Les commandes entièrement repensées et la possibilité d’équiper le tableau de bord sont communes à toutes les unités Cockpit numérique. Le système d’infodivertissement propose des écrans entre 6,5 et 10 pouces.

Un autre point d’intérêt est l’Innovision Cockpit, qui au moyen d’une unité de connectivité en ligne avec une eSIM intégrée, les systèmes d’infodivertissement peuvent accéder aux services mobiles en ligne et aux fonctions de Volkswagen Nous. Les fonctions d’éclairage, de menu et de vision sont contrôlées par des boutons numériques.

Il existe également des éclairages intérieurs à LED, des sièges ergonomiques et une alimentation pour les appareils externes 230 volts. Une autre caractéristique est la prise d’air sur le toit pour un meilleur contrôle de la température et une ventilation arrière plus rapide lorsque le véhicule ne bouge pas.

En configuration touristique, il peut comprendre cinq ou sept places.

Avec cinq sièges, la capacité du coffre est de 1 213 litres. Le volume de chargement maximal est de 2 556 litres.

VOLKSWAGEN CADDY 2020: ÉQUIPEMENT

Le Volkswagen Caddy 2020 a confirmé trois niveaux de finition, actuellement pour le marché allemand. Ils sont Caddy, vie et style.

La nouvelle génération du Caddy arrive à nouveau avec la version Cargo, familiale ou touring. Le premier est un fourgon fermé, le second a des fenêtres dans la zone des passagers et le troisième, qui offre diverses configurations, ressemble à un monospace.

Six des 19 systèmes d’assistance du Caddy sont neufs. Ils incluent le Travel Assist, qui, pour la première fois dans un véhicule utilitaire Volkswagen, facilite la conduite assistée quelle que soit la vitesse. Le volant multifonction est équipé de capteurs capacitifs. Ceux-ci assurent une détection précise du moindre contact de la main. Le Trailer Assist, de série sur le Crafter, vise à faciliter la marche arrière et le Side Assist avec alerte de circulation arrière inclus.

VOLKSWAGEN CADDY 2020: MÉCANIQUE

La gamme mécanique du Volkswagen Caddy 2020 Il se compose de moteurs à essence, diesel et gaz naturel. Plus tard, l’arrivée d’un hybride rechargeable est attendue.

Les moteurs TDI peuvent offrir des puissances nominales de 75, 102 ou 122 chevaux. Le changement est une manuelle à six vitesses ou une automatique DSG à sept vitesses.

L’option essence est un TSI avec 114 chevaux.

La version au gaz naturel est basée sur la TSI précédente, bien que son niveau de puissance soit de 130 chevaux.

En 2021, des versions à traction intégrale arriveront. Actuellement, tous les moteurs sont à traction avant.

VOLKSWAGEN CADDY 2020: PRIX

Le prix de départ de la Volkswagen Caddy 2020 en Espagne est de 19.300 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 26/11/2020 Volkswagen annonce le prix de départ du Caddy 2020 en Espagne.21 / 02/2020 Volkswagen dévoile les premières données et images du Caddy 2020.

