Ce sera le golf le plus puissant de toute l’histoire

Sa présentation est prévue le 4 novembre

La nouvelle Volkswagen Golf R 2021 aura le moteur TSI de 2,0 litres le plus puissant de l’histoire de la marque, avec un système de traction intégrale avancé et avec une apparence beaucoup plus agressive que celle des versions conventionnelles de la compacte. Sa présentation aura lieu le 4 novembre 2020.



Ce sont des temps électrifiés dans l’industrie automobile. Heureusement, de temps en temps, un fabricant nous surprend avec un modèle à combustion dans lequel la seule chose qui compte, c’est la performance. C’est le cas du nouveau Volkswagen Golf R 2021, qui est en route. Sa présentation est prévue pour la fin de l’année, même si les premiers détails peuvent déjà être avancés. Son plus proche rival sera la Honda Civic Type R.

Le modèle termine actuellement ses derniers jours de test au Nüburgring, ce que l’on peut voir dans la vidéo suivante publiée par la chaîne YouTube Automotive Mike:

VOLKSWAGEN GOLF R 2021: EXTÉRIEUR

L’esthétique de cette version performante de la compacte allemande sera beaucoup plus agressive que celle de la Volkswagen Golf conventionnelle, même différenciée des GTI et GTD récemment présentées.La seconde, rappelons-le, n’atteindra pas notre marché.

L’avant verra des différences dans sa partie inférieure. Là, le pare-chocs sera spécifique, avec une division de chaque côté qui séparera les antibrouillards.

À travers les pneus du Volkswagen Golf R 2021De grands étriers de frein peints en bleu seront visibles.

À l’arrière, il aura un becquet plus grand que celui de la GTI sur la lune et avec un diffuseur d’air. Quatre sorties d’échappement apparaîtront sur les côtés, deux de chaque côté. Au centre, juste en dessous du logo Volkswagen, cette version de la Golf arborera pour la première fois le nouveau logo R.

VOLKSWAGEN GOLF R 2021: MÉCANIQUE

Le moteur du Volkswagen golf r Ce sera une vieille connaissance, l’essence TSI de 2,0 litres si largement utilisée au sein du groupe allemand. Sa puissance sera d’environ 330 chevaux, ce qui dépassera d’environ 30 ce que propose l’actuelle Golf R. L’arrivée d’une variante plus performante qui flirte avec les 400 chevaux n’est pas à exclure.

Ce que le nouveau fera sans Volkswagen Golf R 2021 ce sera l’hybridation. A l’époque, cette possibilité était évoquée au sein du constructeur, mais les coûts de développement d’un tel moteur n’étaient pas acceptables pour un véhicule dont le ratio de vente était aussi limité que celui-ci.

La boîte de vitesses sera automatique à sept rapports. Il n’y aura pas de version manuelle.

Différentes sources affirment qu’il inclura un “ mode dérive ” similaire à celui de la Mercedes-AMG A 45.

le Volkswagen golf r la septième génération a 300 chevaux et transmission intégrale, une particularité ce dernier qui gardera évidemment le nouveau avec la promesse d’incorporer différentes innovations. Bien sûr, vous devez vous rappeler que ce nouveau Volkswagen Golf R 2021 Ce ne sera pas la Golf la plus puissante de tous les temps, à moins que la variante la plus performante mentionnée ci-dessus et selon les rumeurs n’apparaisse. Sans aller plus loin, la marque Teutonic présentait il y a quelques années le Golf R400, un prototype dont le moteur 2.0 TSI atteint 400 chevaux.

VOLKSWAGEN GOLF R 2021: PRIX

Le prix de la Volkswagen Golf R n’a pas encore été confirmé, mais le modèle sera présenté le 4 novembre.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/02/2020 Volkswagen publie un teaser de la Golf R. 21/10/2020 Une vidéo de la Golf R sort en pleine journée d’essais au Nürburgring. 15/10/2020 Présentation confirmée le 4 novembre. 08/12/2020 La première image de l’arrière de la Volkswagen Golf R est filtrée 15/04/2020 Les premières données de la nouvelle Volkswagen Golf R sont filtrées.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard