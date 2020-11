L’urbain électrique ne fera pas ses débuts avant 2025, selon les dernières informations

Il aurait une batterie comprise entre 175 et 300 kilomètres

La Volkswagen ID.1 est une voiture électrique en cours de développement. Quand cela se réalisera, il deviendra le plus petit électrique de la famille ID. Son arrivée n’est prévue qu’au moins 2025. Son prix de commercialisation et ses spécifications doivent encore être confirmés.



L’ID.1 devrait devenir le remplaçant de la Volkswagen e-Up!, Il ne serait donc pas déraisonnable de l’interpréter comme sa troisième génération. L’e-Up actuelle a 260 kilomètres d’autonomie et coûte 22 570 euros.

Son lancement commercial n’est pas prévu avant 2025 – au début de l’année, 2023 a été suggéré. Elle aurait une autonomie comprise entre 175 et 300 kilomètres selon la taille de la batterie, même si elle est si loin que la technologie peut encore évoluer drastiquement.

L’ID.1, appelé en interne e-Zzity, deviendra ainsi le cinquième membre de la famille ID, qui a débuté avec le compact ID.3 et le SUV ID.4, et en 2021 il sera étendu avec le coupé ID.5. L’ID.2 n’a pas non plus de date de sortie, qui pourrait remplacer la Polo.

Parmi les rivaux que trouvera la Volkswagen ID.1, certains comme la nouvelle génération de la Fiat 500 ou de la Honda e, bien que son lancement tardif ne permet pas de prévoir comment sera le marché quand il verra le jour.

Volkswagen e-Up!

VOLKSWAGEN ID.1: EXTÉRIEUR

Il n’y a toujours pas d’images de la Volkswagen ID.1, bien que la nouvelle qu’elle remplacera la Volkswagen e-Up! et le langage de conception d’ID.3 et d’ID.4 vous permet d’imaginer à quoi il ressemblera lorsqu’il deviendra réalité.

Le e-Up! Il mesure 3,60 mètres de long, 1,65 de large et 1,49 de haut, avec une bataille de 2,42 mètres. Le nouvel ID.1 serait dans la même plage. Cela commencerait à partir d’une version courte de la plate-forme MEB.

Attendez-vous à un ID.3 “ à l’échelle ” avec des détails déterminants comme la grille avant aveugle ou des lignes épurées et arrondies. Entre ce dernier et le moteur électrique lui-même, qui nécessite moins de place qu’un moteur thermique traditionnel, il est également destiné à offrir à l’habitacle le plus spacieux possible.

VOLKSWAGEN ID.1: MÉCANIQUE

le Volkswagen ID.1 Ce sera le modèle qui offre le moins d’autonomie électrique de la marque. C’est logique, puisque ce sera une voiture qui aura son habitat naturel en milieu urbain.

Volkswagen prévoit d’offrir deux options de batterie différentes. Le plus léger vise une capacité de 24 kilowattheures et une autonomie proche de 175 kilomètres, tandis que le plus puissant sera de 36 kilowattheures. De cette façon, le ID.1 qui offre plus d’autonomie sera d’environ 300 kilomètres entre les charges.

Un autre point qui semble clair est que Volkswagen ID.1 il aura un seul moteur. Reste à savoir si la firme allemande l’inclut à l’avant ou à l’arrière.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 30/11/2020 Substitut pour l’e-Up!, Lancement en 2025. 16/03/2020 Les premiers détails de la Volkswagen ID.1 sont filtrés.

