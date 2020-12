Le premier SUV électrique de Volkswagen, disponible à partir de 45485 euros

Accrédite 520 kilomètres d’autonomie, il sera à traction intégrale en 2021

Confirmer une version d’accès avec 340 kilomètres d’autonomie

Le Volkswagen ID.4 2021 est le premier SUV compact électrique de la marque allemande, bien décidé à prendre d’assaut le train électromobilité. Présenté en septembre 2020, il dispose d’une autonomie maximale de 520 kilomètres et il est prévu qu’il atteindra les concessionnaires entre la fin de l’année et le début de 2021. En Espagne, il est disponible à partir de 45 485 euros.



Volkswagen il est à l’offensive avec la voiture électrique. Les grands constructeurs ont un énorme défi pour s’adapter à la nouvelle mobilité, mais le géant allemand a pris le taureau par les cornes avec sa nouvelle famille de véhicules d’identification. Et si nous avons rencontré la compacte Volkswagen ID.3 cet été, le moment est venu pour le premier SUV.

L’ID.4 électrique est dérivé du concept-car ID. Crozz. Comme l’ID.3, qui fait partie de la plate-forme MEB de Volkswagen. Il partage également une batterie de 77 kilowattheures, ce qui lui confère l’une des plus longues autonomies du marché.

Par rang et prétention d’hégémonie, le rival de l’ID.4 est le Tesla Model Y. Par leurs dimensions, ils ne seraient pas une concurrence directe, mais en pratique il convient de les considérer comme tels puisque l’offre en SUV électriques est encore limitée et les deux mènent à certains niveaux. autonomie très similaire. L’ID.4 promet 15 kilomètres d’autonomie de plus et coûte 15000 euros de moins que la version Grande Autonomie du Model Y. En fait, le prix de l’ID.4 est à égalité avec le modèle d’accès Tesla, la gamme Model 3 standard, qui offre 100 kilomètres de moins.

VOLKSWAGEN ID.4 2021: EXTÉRIEUR

Il Volkswagen ID.4 2021 il mesure 4,58 mètres de longueur, 1,85 mètre de largeur et 1,61 mètre de hauteur, avec une bataille de 2,76 mètres. Cela signifie qu’il est plus compact que le prototype d’origine, l’ID.Crozz, qui mesurait environ deux pouces de plus et quatre pouces de plus. Il maintient le même coefficient de traînée Cx: 0,28.

Le poids de l’ID.4 2021 n’a pas encore été révélé, mais sa batterie de 77 kilowattheures est connue pour peser 493 kilos. Comme dans la plupart des voitures électriques, il s’installe au sol pour abaisser le centre de gravité et offrir un comportement plus dynamique. Cette polyvalence est l’une des vertus de l’ID.4.

Les lignes du SUV sont continues par rapport à la philosophie proposée par l’ID.3, dans la mesure où elles font partie de la même famille de véhicules. Son grand toit ouvrant, qui s’étend sur toute la verticale de la cabine, est particulièrement frappant. Au cours de sa gestation, il a été dit que l’ID.4 pourrait conduire à un coupé SUV, qui serait l’ID.5, mais il n’y a pas encore de nouvelles à ce sujet.

Les poignées de porte sont intégrées à la carrosserie, mais sont relevées électroniquement. Le coffre a une capacité de 543 litres, un grand pas en avant par rapport aux 385 litres de l’ID.3 Ils peuvent être étendus à 1575 litres en rabattant les sièges arrière. L’une des options est le portail électrique, qui est proposé en standard dans la 1ère finition Max.

Le groupe optique est continu à l’avant, mais adopte un nouveau concept à l’arrière. Ils sont à LED de série, bien qu’en option, ils peuvent être complétés par la technologie IQ.Light pour une lumière matricielle capable de s’adapter à la route et d’éviter l’éblouissement. Ce composant est proposé en standard au début de sa commercialisation en Espagne dans le cadre de la 1ère finition Max.

Également en option, la lumière LED tridimensionnelle sur l’essieu arrière, qui comprend neuf surfaces en fibre optique sur un fond sombre qui fournissent une lumière plus homogène et plus vive. Ce composant est inclus dans l’équipement de finition 1st Max.

VOLKSWAGEN ID.4 2021: INTÉRIEUR

Il Volkswagen ID.4 2021 il arbore un intérieur continu par rapport à la philosophie proposée par l’ID.3, bien que le fait d’être 33 centimètres plus long et 30 plus haut lui permette d’avoir plus d’espace pour un confort supérieur. Même ainsi, le concept du tableau de bord, le tunnel central et la technologie embarquée rappellent irrémédiablement le compact.

L’écran qui préside la console centrale peut mesurer 10 ou 12 pouces selon que la 1ère ou la 1ère finition Max est sélectionnée. Le tableau de bord a 5.3. Il est plus petit que les autres propositions du moment, mais sur lequel VW s’appuie car il permet une visibilité directe à travers le volant. Il prend en charge les commandes vocales et le contrôle gestuel. Il affichage tête haute avec la réalité augmentée est livré en standard sur le 1er Max.

Il comprend 30 couleurs différentes pour la lumière ambiante afin que chacun puisse trouver l’option qui lui convient le mieux. Particulièrement remarquable est l’incorporation d’un grand feu horizontal qui relie les deux montants A horizontalement, fournissant au conducteur un signal lumineux qui l’avertit des dangers ou facilite la navigation, par exemple en éclairant une extrémité si le navigateur indique qu’il doit prendre cela adresse. Économiser les distances, c’est un concept que VW a également appliqué dans la dernière Seat León.

La marque annonce que les sièges seront sportifs et dotés d’un rembourrage en matériaux non d’origine animale. Pour la cabine, les acheteurs pourront choisir entre une couleur Platinum Grey ou Florence Brown, tandis que le volant, les boîtiers et le panneau de porte peuvent être configurés en Piano Black ou Electric White.

Parmi les options disponibles, soulignera un grand toit inclinable en verre panoramique. L’éclairage ambiant peut être réglé sur 30 couleurs différentes pour ajouter à l’atmosphère du véhicule.

L’habitacle, d’une capacité de quatre occupants, se démarque par un tableau de bord minimaliste avec les bons éléments et nécessaire à la conduite: une console centrale tactile pour concentrer le système d’infodivertissement et une commande numérique des instruments, située juste derrière le volant. Il avait une forme allongée et hexagonale, avec un espace libre dans sa moitié supérieure afin que le conducteur puisse consulter la commande de l’instrument clairement et sans aucune distraction.

Entre les sièges conducteur et passager était inclus un troisième écran, également tactile, dont la fonctionnalité n’était pas spécifiée. Il comprenait également un grand toit ouvrant qui reliait la vitre avant à la lunette arrière, assurant une luminosité intérieure totale et transformant le modèle en un grand volume de verre.

VOLKSWAGEN ID.4 2021: ÉQUIPEMENT

Il Volkswagen ID.4 2021 Avec le système de navigation Discover Pro, compatible avec la commande vocale et la connexion Internet pour améliorer l’expérience du conducteur, vous pouvez poser des questions au véhicule. Ainsi, s’il dit «Bonjour IQ, où est le point de charge le plus proche?», La voiture pourra le détecter sans que son propriétaire lève les mains du volant pour faire fonctionner le navigateur.

Le système d’infodivertissement est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. La connectivité We Connect Start comprend des services de navigation avec l’état du trafic en temps réel et l’emplacement des points de recharge. L’application We Connect ID vous permet de vérifier l’état de la charge à distance et de faire fonctionner certains paramètres à distance, comme la climatisation.

L’aide à la conduite est regroupée sous le parapluie IQ.Drive, qui comprend en standard un avertisseur de sortie de voie, un assistant de freinage d’urgence, un régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse … ainsi qu’un régulateur de vitesse adaptatif qui évalue l’état du trafic à la recherche d’une plus grande efficacité, réduisant la vitesse du véhicule lorsque les panneaux l’exigent.

La 1ère variante Max dispose d’une assistance au déplacement pour réguler la distance par rapport au véhicule qui précède et maintenir la voiture au centre de la voie, un avertissement de changement de voie avant qu’une manœuvre dangereuse ne se produise ou un système d’assistance en cas de urgence capable d’arrêter l’ID.4 au cas où le conducteur ne le pourrait pas.

VOLKSWAGEN ID.4 2021: MÉCANIQUE

La Volkswagen ID.4 2021 commence sa commercialisation avec un seul moteur et une seule taille de batterie, mais élargira les options disponibles à l’avenir.

En octobre 2020, les deux versions réservables –1er et 1er Max– partent de Performances ID.4 Pro. Ils combinent un moteur de 204 chevaux sur l’essieu arrière avec une batterie de 77 kilowattheures, soit une autonomie de 520 kilomètres. Il est limité à 160 kilomètres / heure et accélère de 0 à 100 en 8,5 secondes.

Au cours des prochains mois, ID.4 Pure, avec une batterie plus petite – 52 kilowattheures – pour une autonomie de 340 kilomètres entre les charges. Il sera proposé avec deux moteurs de 146 et 168 chevaux respectivement.

Et plus tard, la variante la plus performante arrivera également, avec environ 302 chevaux sur la batterie de 77 kilowattheures de l’ID. Performances professionnelles. Cela combinera un moteur électrique sur l’essieu arrière avec un à l’avant pour profiter de la traction intégrale.

Volkswagen garantit qu’après huit ans ou 100 000 miles, la batterie conservera au moins 70% de sa capacité d’origine.

L’ID.4 prend en charge des charges jusqu’à 125 kilowatts. Cela signifie qu’un «ravitaillement» de 30 minutes se traduit par un autre 320 kilomètres de voyage. Les chargeurs domestiques proposés par la marque sont de 11 kilowatts.

VOLKSWAGEN ID.4 2021: PRIX

La Volkswagen ID.4 2021 est disponible en Espagne à partir de 45485 euros avec la finition 1ère édition et à partir de 55140 euros dans la 1ère Max. Dans les deux cas, avec l’ID.4 Pro Performance de 204 chevaux, une batterie de 77 kilowattheures et une autonomie de 520 kilomètres.

Plus tard, la version d’accès, connue sous le nom de Pure, fera ses débuts. Son prix n’est pas encore confirmé, même s’il devrait être compris entre 35 000 et 40 000 euros.

Le prix de la variante la plus performante, le bimoteur ID.4 Pro Performance de 302 chevaux, n’a pas encore été confirmé.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 12/24/2020 Mise à jour des données techniques. 23/09/2020 Présentation de la Volkswagen ID.4 2021. 21/09/2020 Détail des feux de la Volkswagen ID.4 2021. 09/08/2020 Vidéo Off-road, date de présentation. 04/09/2020 Images de l’intérieur de l’ID.4. 09/01/2020 Volkswagen déclare ne pas vouloir rivaliser avec Tesla avec cet ID.4. 20/08/2020 Volkswagen annonce le début de la fabrication européenne de l’ID.4. 27/03/2020 La Volkswagen ID.4 précipite ses jours de test avant son lancement. 03/03/2020 Présentation de la Volkswagen ID.4 dans une version prototype. 02/06/2020 La présentation de la Volkswagen ID 4 est reportée. 21/01/2020 Présentation confirmée au New York Show. 27/12/2019 Volkswagen confirme la présentation de l’ID.4 pour 2020. 18/09/2019 Nouvelles images de la Volkswagen ID.4 avec camouflage.

