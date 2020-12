C’était un modèle conçu pour équiper deux moteurs

Son intérieur aurait eu une capacité de cinq occupants

Le Volkswagen ID Ruggdzz est un SUV électrique que la firme allemande prévoyait de lancer vers 2023. Cependant, Ralf Brandstätter, PDG de la marque, a reconnu avoir des projets plus urgents entre les mains.



La nouvelle famille électrique de Volkswagen prévoyait le débarquement en 2023 d’un nouveau membre. Il s’agit de Volkswagen ID Ruggdzz, appelé à être le premier véritable polyvalent alimenté par un moteur à batterie. Cependant, Ralf Brandstätter, PDG de la société allemande, a mis le projet en quarantaine, considérant qu’il existe d’autres fronts ouverts de plus grande importance.

“Nous l’avons mis sur le panneau de conception. Je ne veux pas dire que nous n’allons pas le fabriquer, mais ce n’est pas quelque chose qui va arriver de sitôt. Nous avons des projets plus importants en cours”, a-t-il déclaré. Brandstätter en quelques mots recueillis par Autocar.

À ce jour, voici ce que l’on savait de la Volkswagen ID Ruggdzz:

VOLKSWAGEN ID RUGGDZZ: EXTÉRIEUR

Il Volkswagen ID Ruggdzz devait naître de la plateforme MEB. Sa conception contenait une grille plus large et plus volumineuse que le reste des membres de la famille électrique de la marque allemande. La présence d’optiques de forme rectangulaire, d’un capot presque horizontal et d’une vitre avant pratiquement verticale était également attendue. La ligne de toit aurait été presque plate, tandis que le montant C se voulait transparent, une solution qui cherchait à améliorer la visibilité du conducteur.

En termes de mesures, la Volkswagen ID Ruggdzz 2023 devait mesurer environ 4,6 mètres de long.

VOLKSWAGEN ID RUGGDZZ: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Volkswagen ID Ruggdzz 2023 il aurait pu accueillir cinq occupants. Cependant, l’arrivée d’une variante de combat étendue pouvant accueillir deux personnes de plus n’a pas été exclue.

VOLKSWAGEN ID RUGGDZZ: MÉCANIQUE

Le seul détail connu sur le moteur de la Volkswagen ID Ruggdzz était qu’il allait en fait être équipé de deux moteurs. Ils auraient été disposés un sur chaque train, ce qui assurait une traction 4×4. Il allait également avoir un système capable d’envoyer sélectivement du couple à chaque roue.

