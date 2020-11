Diess, PDG de VW, admet que l’agent démocrate est dans leur meilleur intérêt

Volkswagen est en pleine offensive pour la mise en place de la voiture électrique

Le directeur exécutif du groupe Volkswagen, Herbert Diess, s’est prononcé sur les élections présidentielles américaines pour déclarer qu ‘”un programme démocrate serait plus aligné sur la stratégie globale de la marque pour aller vers la voiture électrique”.



Diess l’a affirmé à Bloomberg à un moment où le décompte électoral se poursuit aux États-Unis et on ne sait toujours pas quel candidat pourra assumer la présidence. Le démocrate Joe Biden a actuellement un léger avantage sur le président républicain Donald Trump.

Le groupe Volkswagen est à l’offensive avec la voiture électrique. Cette année, le nouvel ID.3 a commencé à être commercialisé et l’ID.4 a également été présenté, dans le cadre de sa stratégie de former une nouvelle famille de véhicules entièrement électriques pour évoluer vers un avenir sans moteurs thermiques.

Volkswagen commercialise ses véhicules en Europe, en Chine et aux États-Unis, mais ce dernier est, selon Herbert Diess, «la région la plus faible du monde» en part de marché. Biden a promis un investissement substantiel dans les points de recharge et également pour renouveler la flotte de véhicules du gouvernement, en adoptant des voitures électriques pour générer la demande. Trump a fait une défense féroce des sources d’énergie traditionnelles, essentielles dans l’économie de plusieurs États du pays.

Le groupe VW a déjà confirmé qu’une partie de la production de la nouvelle ID.4 aura lieu sur le sol américain, en particulier dans son usine de Chattanooga, Tennessee.

Au moment de la publication de cette nouvelle, le démocrate Joe Biden mène la course électorale avec 253 des 270 délégués dont il aurait besoin pour accéder à la présidence. Le président sortant, Donald Trump, totalise 214. Le vote par correspondance de l’Arizona, du Nevada, de la Pennsylvanie, de la Géorgie et de la Caroline du Nord sera décisif, avec l’autorisation des protestations officielles et des poursuites judiciaires engagées par la candidature de Trump pour des soupçons non fondés de fraude présumée .

