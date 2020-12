VW n’a pas encore confirmé quand il arrivera sur le marché

Il est conçu pour compenser le manque d’infrastructures dans les parkings

Volkswagen a présenté le premier prototype fonctionnel du robot autonome qu’elle développe pour charger la batterie des voitures électriques. On ne sait pas encore quand cela pourrait devenir réalité, mais l’idée du géant allemand est qu’il atteint de grandes surfaces et des parkings privés pour pallier le manque d’infrastructures actuelles.



L’idée est ambitieuse et représenterait un changement de paradigme par rapport au modèle actuel, qui prône l’installation de bornes de recharge dans chaque espace de stationnement. Avec cette solution, les propriétaires de parkings pourraient disposer d’une flotte de robots qui viendraient «personnellement» aux véhicules en cas de besoin.

Chaque unité pourrait stocker 25 kilowattheures d’énergie et la transmettre à la voiture en service à une puissance de 50 kilowatts, ce qui se traduit par un service rapide idéal pour un environnement urbain. Lorsque le robot aurait vidé ses «réserves», il retournait à un point de charge central où il se préparerait pour sa prochaine «mission».

Volkswagen prévoit que son robot sera en mesure de prendre en charge toutes les phases du processus de charge, afin qu’il puisse se rendre dans la voiture, étendre le chargeur et se connecter au véhicule sans que le conducteur n’ait à intervenir à tout moment. Vous pouvez l’appeler manuellement via une application, mais les technologies Car-to-X permettraient au même véhicule de vous appeler si sa batterie est faible.

«Le robot de recharge fonctionne de manière totalement autonome. Il se dirige vers le véhicule qui doit être chargé et communique avec lui, de l’ouverture du point de charge à la connexion de la prise et à son découplage», annonce la marque. “L’ensemble du processus de chargement se déroule sans aucune intervention humaine.”

“Pour charger plusieurs véhicules en même temps, le robot mobile déplace une unité de stockage d’énergie portable sur le véhicule, la connecte, puis utilise cette unité d’énergie pour charger le véhicule et répète le processus dans le reste. Lorsque la recharge est terminé, le robot prend l’unité mobile et la renvoie à la station centrale. ”

La première fois que nous avons rencontré cet appareil, c’était en décembre 2019, même si ce n’était qu’une idée conceptuelle à l’époque. Un an plus tard, le groupe VW a montré des images de la première unité fonctionnelle. On ne sait pas encore quand ce sera une réalité commerciale, mais aujourd’hui cela semble être un peu plus proche qu’hier.

