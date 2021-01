Vendu en versions Caravelle, Multivan, California et Transporter

Les moteurs se déplacent entre 110 et 204 chevaux

Le Volkswagen T6.1 est la mise à jour d’un modèle arrivé dans sa forme actuelle sur le marché en 2015. Il présente des évolutions esthétiques, des mises à jour technologiques et d’équipements et une gamme mécanique qui repose tout sur le Diesel. En 2021, elle lance une unité d’épuration des gaz d’échappement qui limite la consommation et les émissions de NOx des propulseurs diesel.



Il Volkswagen T6.1 est la mise à jour de la génération actuelle du modèle, baptisé à l’origine T6. Depuis ses débuts sur le marché, ce qui s’est produit en 1950, il s’est vendu à plus de 12 millions d’unités dans le monde.

Ce véhicule est vendu en quatre versions différentes – à condition que le Grand California soit considéré séparément. La Multivan et la Caravelle Ils sont conçus pour le transport de passagers. La Californie est la variante campérisée, tandis que le Transporteur sert de véhicule utilitaire. Selon la version en question, la liste des rivaux est différente. Parmi eux se trouvent des modèles tels que Ford Tourneo Personnalisé, la Toyota Proace ou la Mercedes-Benz Marco Polo.

VOLKSWAGEN T6.1 2021: EXTÉRIEUR

Il Volkswagen T6.1 2021 il arbore un nouveau pare-chocs avant, qui rejoint la refonte de la calandre et des phares.

Certaines versions ont des garnitures chromées sur certains niveaux de finition, ajoutant à l’élégance générale.

Volkswagen annonce également la présence de nouvelles couleurs de carrosserie et de nouveaux designs de roues.

Versions Multivan et Californie peut être choisi avec seulement 4,9 mètres de longueur, tandis que le Caravelle ajoute la possibilité d’atteindre 5,3 mètres.

VOLKSWAGEN T6.1 2021: INTÉRIEUR

Il Volkswagen T6.1 2021 vous pouvez avoir un tableau de bord numérique de 10,25 pouces. À cet écran s’ajoute un autre écran tactile pouvant mesurer 8 ou 9,2 pouces dans les versions équipées du nouveau système multimédia MIB3. L’équipement de base comprend un écran plus petit, 6,5 pouces, et le MIB2.

Le système multimédia MIB3 permet une connexion sans fil MIB3.

Il existe également la possibilité d’installer une surface pour la charge par induction.

VOLKSWAGEN T6.1 2021: ÉQUIPEMENT

Il Volkswagen T6.1 amélioration des systèmes d’aide à la conduite. De série, la nouvelle aide au vent de travers, capable de stabiliser le véhicule en cas de rafales inattendues.

Le nouveau Aide au stationnement, un assistant de stationnement qui permet au conducteur de manipuler uniquement l’accélérateur et le frein. En outre, il existe d’autres assistants tels que le suivi de voie, la reconnaissance du signal ou le programmateur de vitesse actif.

Un dispositif d’avertissement de circulation transversale arrière est également inclus pour vous aider à sortir des parkings sans problème.

Il est disponible à son tour le Aide à la remorque, ce qui aide à inverser les manœuvres avec une remorque.

VOLKSWAGEN T6.1 2021: MÉCANIQUE

La gamme mécanique du Volkswagen T6.1 2021 envisage trois versions du même moteur Diesel TDI 2,0 litres. Le plus léger a 110 chevaux, l’intermédiaire 150 et le plus capable 204 – après le restylage, la puissance était de 198 chevaux, mais plus tard, il a été possible d’atteindre l’actuel. Ce dernier bloc a deux turbocompresseurs au lieu d’un.

L’hélice de puissance inférieure est nécessairement livrée avec une boîte de vitesses manuelle et une traction avant. L’intermédiaire est exactement le même que la norme, bien qu’il permette d’intégrer une boîte de vitesses automatique DSG. Dans ce cas, il peut également s’agir d’une transmission intégrale. Enfin, le moteur le plus puissant est toujours associé à une transmission automatique DSG, bien qu’il permette le choix entre la traction avant et la transmission intégrale.

En 2021 une nouvelle unité d’épuration des gaz d’échappement, repensée et située à proximité du moteur, qui fonctionne avec un double dosage de AdBlue et réduit les émissions de NOx de plus de 50%. On parvient également à ce que le moteur consomme un demi-litre de diesel en moins aux 100 kilomètres. réduire votre consommation de carburant de 0,5 litre aux 100 kilomètres en moyenne. Ce système va être utilisé pour la première fois dans le moteur de 150 chevaux pour atteindre plus tard le reste.

VOLKSWAGEN T6.1 2021: PRIX

Le prix de la Volkswagen T6.1 2021 en Espagne commence à 33.495 euros pour la version Caravelle, à partir de 40.400 euros pour le Multivan et de 52.550 euros pour la California.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 13/01/2021 Volkswagen lance un nouveau système pour limiter les émissions de NOx des moteurs T6.1. 06/11/2020 Nous avons assisté à la présentation numérique nationale de la Volkswagen T6.1 2020.

