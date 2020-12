Volkswagen veut développer une berline électrique pour rivaliser avec la Tesla Model S, après avoir dévoilé cette année une ID.3 pour concurrencer son Model 3. Le nouveau modèle n’a toujours pas de date de sortie, mais en principe il n’arrivera pas avant 2023.



Une semaine après avoir annoncé que l’ID. Space Vizzion deviendra un modèle de production, Automotive News assure que le géant allemand a déjà décidé quelle sera sa prochaine étape.

La nouvelle voiture n’a toujours pas de nom ni d’avantages confirmés, même si tout laisse à penser qu’elle deviendra l’une des options les plus performantes de sa famille électrique, sinon la plus.

La berline rivalisera avec la Tesla Model S, qui offre un maximum de 652 kilomètres d’autonomie avec 562 chevaux, soit 639 kilomètres avec 796 chevaux dans sa version Performance.

Il naîtra de la plateforme modulaire MEB, la même qui sert de base aux ID.3 et ID.4. Cela signifie qu’il ne bénéficiera pas de la plate-forme haut de gamme développée actuellement par Audi et Porsche.

Son prix est encore inconnu, mais la Model S place la barre à 84 990 euros. L’ID.3 est moins cher que le modèle 3, donc, de manière prévisible, cette nouvelle berline pourrait également essayer de faire le «dégagement» à la proposition d’Elon Musk.

Automotive News assure que cette nouvelle Volkswagen ne sera pas en conflit avec les projets en développement d’Audi et de Porsche, comme on pouvait s’y attendre, plus chers et exclusifs pour refléter les valeurs de leurs marques.

Le modèle sera assemblé à Wolfsburg, qui veut avoir son propre électrique avant 2025. Sa production annuelle pourrait atteindre 300 000 exemplaires, selon les calculs de la marque. Cela viendrait après la pièce d’identité. Space Vizzion, qui est maintenant encore un concept-car et commencera sa commercialisation en 2023.

