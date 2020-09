Date publiée: 31 août 2020

Toto Wolff a déclaré que la poursuite incessante de la perfection de Lewis Hamilton le rendait «vraiment inspirant» pour l’équipe Mercedes.

Hamilton a remporté une cinquième victoire de la saison 2020 et a prolongé son avance au Championnat du monde à 47 points au Grand Prix de Belgique.

Mais, dans les débriefings de Mercedes, Wolff a déclaré que vous penseriez que Hamilton a terminé P15 au lieu de P1 avec la façon dont il analyse et distingue ses performances.

« L’un de ses traits de caractère, qui est vraiment une source d’inspiration pour toute l’équipe, est qu’en tant que personne hors piste et pilote dans la voiture, il est toujours capable de s’améliorer », a déclaré Wolff à Channel 4.

«Il réfléchit beaucoup. On pourrait penser qu’un six fois champion du monde, une superstar mondiale du sport, devrait dire à un certain stade «c’est bien, ce que je fais», mais il ne le ferait jamais.

«Il essayait toujours d’optimiser. Lorsque vous le faites participer au briefing, vous pensez qu’il a terminé 15e.

« Je pense que c’est le trait de caractère correct qui est vraiment différent. »

Mettez la main sur la collection officielle Mercedes 2020 via la boutique de Formule 1

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Hamilton abandonnerait la Formule 1 s’il n’était pas mis au défi, Wolff a répondu: «Eh bien, je pense qu’il est mis au défi.

«Le défi pour lui est de conduire à la perfection. Il y a encore le [Michael] Schumacher record là-bas qu’il peut atteindre s’il continue à jouer et à cet égard, il ne s’arrête jamais.

« Je serais très content [if Lewis beats the title record] car cela signifierait 10 ans de succès entre Lewis et Mercedes.

«Il aimerait comment Michael a façonné les années Ferrari. Je me souviens en tant que fan à l’époque que c’était un peu terne, Ferrari gagnait, 1-2, et je comprends [the frustration] mais les records sont là pour être battus.

Wolff a également été interrogé sur la question de savoir si Mercedes s’ennuyait de gagner compte tenu des célébrations en sourdine de la fin, mais le patron de Silver Arrows dit que la joie de gagner surmonte toujours la douleur de perdre.

«Nous avons ri ensemble de la joie de gagner», a ajouté Wolff.

La joie de gagner se termine dans l’avion sur le chemin du retour. La douleur de perdre plane au-dessus de nous comme un nuage noir pendant quatre ou cinq jours, alors nous essayons d’éviter cela!

LES DIMANCHES DU SPA ❤️💛🖤 pic.twitter.com/bQ62sqqc59 – Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 31 août 2020

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!