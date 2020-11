Voyez ce qui se passe sous une Toyota Supra quand elle dérive

La technique de dérive existe depuis des années

Photo: Borna Bevanda / Unsplash

Drift signifie dérive en espagnol et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de définitions de sa pratique, pour les amateurs de courses et d’automobiles, ce qu’est vraiment la dérive est bien définie.

Elle se produit lorsqu’une voiture roule à grande vitesse et pour ne pas perdre sa puissance dans un virage, elle fait tourner la roue et applique brièvement le frein de stationnement tout en continuant d’appuyer sur l’accélérateur. Si le frein de stationnement est appliqué avec trop de pression, la voiture tournera de manière incontrôlable. Cet effet physique de la force centripète fait que les pneus arrière arrêtent complètement de tourner et amène le véhicule à glisser latéralement dans un croissant et des pneus en feu. Lorsque le frein de stationnement est relâché, la voiture continue de se déplacer normalement.

Tous ces mouvements de voiture semblent impressionnants lorsqu’ils sont exécutés par un professionnel, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe sous la voiture lorsque quelqu’un dérive.

Eh bien, la chaîne YouTube Warped Perception a mis une GoPro Hero 9 pour un essai routier à l’intérieur des pneus et du bas de leur Toyota Supra.

Il faut dire que ce qui est montré dans la vidéo était incroyablement satisfaisant de voir le mouvement des pneus à l’intérieur.

Ici, nous laissons la vidéo pour que vous puissiez voir ce qui se passe sous la voiture.

La technique de dérive existe depuis des années et a été mise en œuvre par les coureurs, cependant, les routes publiques ne sont pas conçues pour qu’une voiture vire de cette façon, et si elle n’est pas faite correctement, cela pourrait causer des dommages aux autres. conducteurs et propriétés.

La dérive n’est légale que sur les hippodromes autorisés, et si un agent de la circulation vous surprend en train de le faire clandestinement, il pourrait vous infliger une amende ou vous arrêter. Les règles de circulation et de dérive dépendent de l’État.

***

