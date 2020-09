Les journalistes peuvent parfois poser des questions très stupides lorsqu’ils essaient de gratter le baril pour un titre, comme cela a été vu avant le Grand Prix d’Italie 2020 de ce week-end.

On a demandé à Max Verstappen à Monza s’il était toujours motivé pour être en Formule 1 malgré la domination affichée par Mercedes cette saison et, en fait, depuis qu’il est monté dans l’élite.

Le Néerlandais n’a pas été amusé et a fait savoir: «Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que vous ne seriez pas motivé !. Vous avez l’un des meilleurs emplois au monde, vous conduisez des voitures ultra-rapides, et je conduis troisième ou deuxième et j’ai une victoire [70th Anniversary Grand Prix], donc je trouve incroyable que les gens pensent que vous ne seriez pas motivé.

«C’est vraiment stupide. J’adore ce que je fais. Chaque week-end, je viens ici et j’adore conduire la voiture. Alors je veux, bien sûr, essayer de contester [Mercedes]. Mais si ce n’est pas possible, je me contente du meilleur résultat possible dans la voiture que je possède – et je continue à en profiter. »

Monza, comme Spa-Francorchamps le week-end dernier, favorisera la grosse puissance que Mercedes a en cuillerées et tout le monde poursuit. Mais cela ne dissuade pas Max: «Nous n’abandonnerons pas, mais je suis très réaliste que nous avons besoin de chance pour gagner des courses et gagner des points en retour.

«Pour le moment, on dirait que nous sommes dans le combat pour le championnat, mais à chaque course, je perds plus ou moins sept points. «À un moment donné, l’écart sera bien sûr très grand, mais oui, comme je l’ai dit, étant réaliste, je pense que c’est bien. Chaque week-end, j’essaie d’en tirer le meilleur parti. Ce n’est pas comme si j’étais déprimé ou quoi que ce soit – mais soyez réaliste.

« A Spa encore, nous avons été une demi-seconde de moins par tour par rapport à eux, donc vous ne pouvez pas vraiment les combattre pour le moment », a ajouté le pilote Red Bull qui est deuxième au classement du championnat après sept manches.

Avec Red Bull aérodynamique à sa disposition, le Temple of Speed ​​n’a pas été très gentil avec Max, son meilleur résultat était cinquième en 2018. L’an dernier, il a terminé huitième après avoir pris la 19e place.