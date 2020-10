Waze est l’une des applications de navigation pour voitures avec une plus grande acceptation sur le marché, il a donc décidé de se renouveler avec un nouvelle identité visuelle mis à jour par l’équipe Pentagram.

Waze se caractérise par être une application qui connecte les gens grâce à la technologie pour résoudre les problèmes de circulation de manière amusante, fonctionnelle et en temps réel.

Selon les informations de Gráffica, la nouvelle identité s’appuie sur cet héritage pour créer un langage visuel qui unifie l’apparence de la marque, tout en renforçant le sentiment d’expression individuelle de ses utilisateurs.

Une autre mise à jour de Waze est présentée dans son logo, qui utilise la police Boing, une police de caractères sans empattement qui transmet personnalité et utilité à travers ses coins arrondis. La police a été conçue à l’origine par la fonderie de type A2 Type, qui l’a ensuite modifiée pour le logo.

Cette nouvelle identité visuelle présente également un langage coloré appelé Block by Block, inspiré de la conception modulaire des routes et des rues de la ville, avec cela, la grille routière de l’application présente une forme plus arrondie et verticale. De plus, les roues des véhicules ont été placées de chaque côté pour donner une sensation de profondeur à l’avion.

Dans le même esprit d’améliorations et d’un plus grand confort visuel, les chauffeurs de la communauté sont représentés sur la carte de Waze sous de nouveaux états d’esprit qui expriment ce qu’ils ressentent à ce moment-là, du bonheur à la frustration.

Les nouvelles humeurs offrent un plus large éventail d’émotions afin que les utilisateurs puissent partager plus précisément leur état actuel. Cela leur permet de se connecter et d’aider efficacement les autres conducteurs.

Pentagram a redessiné les illustrations et les icônes existantes dans Waze et a établi un guide de style pour leur création future, dans le but que l’utilisateur soit plus clair sur les éléments que sont les bâtiments, les rues, les ronds-points et d’autres éléments qui ne le faisaient pas auparavant. ils étaient bien définis à l’écran.

Cela peut vous intéresser.