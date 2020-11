Le pilote a subi un grave accident en 2018 qui l’a laissé paraplégique

Deux ans plus tard, il a eu l’occasion de monter sur un kart

Robert Wickens est monté dans un kart pour la première fois depuis son terrible accident au Pocono 500 miles. Le pilote canadien est plus que jamais encouragé à reprendre la course.



En 2018, Robert Wickens a subi un accident très grave en parcourant le Pocono 500 miles. Le Canadien a été tiré contre les clôtures de protection, ce qui l’a repoussé sur la piste.

Suite à l’accident, Robert Wickens a été immédiatement transporté à l’hôpital. Là, il a été déterminé qu’il était devenu paraplégique, mais cela ne l’a pas empêché de croire en une guérison. Deux ans plus tard, Prime Powerteam a conduit un kart pour la première fois depuis l’accident. C’est un kart spécialement conçu pour l’occasion, qui peut être contrôlé à 100% avec les mains.

Le pilote assure qu’il est excité et prévoit qu’il continuera d’avancer jusqu’à ce qu’il puisse reprendre la conduite professionnelle. “Il y a quelques semaines, Prime Powerteam m’a donné l’opportunité de monter dans un kart pour la première fois depuis ma blessure. Cela a été une étape incroyable vers mon retour dans l’élite de la compétition et je suis plus excité que jamais”, a déclaré Robert Wickens sur leurs réseaux sociaux, accompagnée d’une vidéo de l’expérience.

Cet exploit est le résultat de l’effort et de la détermination que le cavalier canadien a mis pour se remettre de son état dès la première minute. Même s’il n’y avait jamais eu de certitude absolue que Wickens pouvait à nouveau marcher, il n’a jamais abandonné.

Trois mois après son accident, le pilote commençait déjà à faire des exercices d’entraînement à la volée avec l’aide de ses kinésithérapeutes. Et au final, après deux ans de dur labeur, Wickens commence à se diriger vers ce qui peut être un retour à la compétition.

