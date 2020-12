Russell: “Je suis fier de la saison que nous avons eue chez Williams”

Latifi: “Nous n’étions pas aussi compétitifs que dans les autres courses”

Fin d’une saison difficile pour Williams. Dans une année économiquement difficile, avec une vente entre et sans points, les hommes de Grove entrent dans la trêve hivernale la tête haute et avec de meilleurs sentiments qu’en 2019. Russell était 15e et Latifi 17e.



George Russell (15e):

“Je suis fier de la saison que nous avons eue chez Williams. L’équipe a travaillé très dur pour atteindre son plein potentiel, et nous avons fait un grand pas en avant, nous devrions donc être reconnaissants. Nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais tout le monde travaille dur. pour améliorer la voiture. La saison a été riche en émotions et en dehors de la piste, nous avons donc tous mérité un repos bien mérité. Aujourd’hui, nous avons tout donné. C’était une course optimisée, et nous avons fait de notre mieux, à gardez des voitures plus rapides derrière. ”

Nicolas Latifi (17e):

«C’était un Grand Prix très difficile, nous n’avions pas le rythme et nous n’étions pas aussi compétitifs que dans les autres courses. J’ai souffert d’équilibre dans les premières mesures, mais au fur et à mesure que la course avançait, elle s’est calmée. La dernière étape a été amusant avec un nouveau jeu de médias et pousser fort jusqu’à l’arrivée. C’est dommage car ce n’est pas comme ça que nous voulions finir, mais quand nous sommes arrivés, nous savions que ce circuit ne correspondait pas tout à fait à notre voiture. C’était ma première saison complète En Formule 1, ça a été une année d’apprentissage, j’ai hâte de commencer l’année prochaine. ”

Dave Robson, responsable de la performance:

“Avoir atteint la fin de la 17e course de la saison doit être apprécié par tous ceux qui sont impliqués dans le sport. Cela a parfois été difficile, mais dans l’ensemble, cela a été un grand succès et la nature de l’année a ouvert la possibilité de concourir dans de nouveaux et des circuits passionnants. L’équipe a travaillé incroyablement dur et a passé beaucoup de temps loin de sa famille, ce qui n’est jamais facile. Nous avons apprécié beaucoup de bonnes courses et progressé sur la voiture, ce qui devrait porter ses fruits lorsque nous commencerons les essais en Barcelone l’année prochaine “.

“Nous avons eu une course décente aujourd’hui et nous essayions de maintenir un équilibre entre le contrôle des pneus et la température des freins. Les deux pilotes ont bien fait et ont concouru dur contre les Haas et l’Alfa Romeo. La dernière ligne droite de George au milieu a été eh bien, même s’il n’a pas pu rester près de Räikkönen pendant toute la scène, il a été capable de performer fortement, en gardant Giovinazzi derrière et en terminant juste derrière les Ferrari. Nicholas avait un arrêt supplémentaire pour couvrir les deux Haas, mais il a pu contrôler les pneus et les retenir jusqu’à la fin. Son rythme était bon et il était proche de la bataille George et Giovinazzi. ”

“La plupart des membres de l’équipe restent à Abu Dhabi pour le test de mardi. Jack et Roy seront de retour pour le Young Drivers Test. Une fois cet engagement terminé, ils rentreront chez eux pour un repos bien mérité. Nous voulons remercier tout le monde ici et là. à Grove, son engagement total tout au long de l’année, et pour avoir mis deux voitures fiables dans chaque course. Nous souhaitons à tous de passer des vacances de Noël en toute sécurité et avons hâte de nous battre à nouveau pour la nouvelle année. ”

