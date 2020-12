Russell: “C’était un peu étrange car en FP3 la voiture était bonne”

Latifi: “Quand j’ai appuyé sur l’accélérateur, je n’avais aucune prise et j’ai tourné”

A Williams, ils ont fini déçu le dernier classement de la saison. Aucune des deux voitures n’a réussi à passer en Q3 et George Russell et Nicholas Latifi ont beaucoup souffert des pneus. Ils considèrent que la température de la piste et les performances de la voiture ont baissé par rapport au FP 3. Cependant, ils gagneront quelques places sur la grille en raison des pénalités du reste.



George Russell (16e):

«C’était vraiment difficile. Nous avons eu des problèmes avec les pneus, Nicholas souffrait aussi, ce qui était un peu étrange car en FP3, la voiture était bonne. Cependant, demain est la dernière course de l’année et c’est là que ça compte. “.

“Le but est d’essayer de dépasser et d’aller aussi loin que possible. Nous avons généralement des samedis forts et souffrons le dimanche, alors nous espérons qu’un mauvais samedi signifie un bon dimanche!”

Nicolas Latifi (18e):

«Ce fut une qualification assez décevante. Avec le premier train de pneus, j’ai commis des erreurs, donc il y avait place à amélioration. Avec mon deuxième set, il y avait une assez longue file d’attente dans le dernier secteur pour commencer le tour. Tout le monde était excessivement lent. pour essayer d’obtenir leur écart et les températures de surface des pneus ont dû baisser un peu. ”

“Quand j’ai appuyé sur l’accélérateur, je n’avais aucune adhérence du tout, il y a eu un tel claquement que cela m’a pris au dépourvu et j’ai tourné. J’avais l’impression qu’il y avait beaucoup à améliorer dès le premier match, mais c’est ce que c’est. Pourtant, je suis excité pour la dernière course de la saison et j’espère que nous pourrons terminer l’année en tête. ”

Dave Robson, responsable de la performance des véhicules:

“En qualifications, les deux pilotes ont souffert de la température des pneus tout en essayant de gérer le trafic autour d’eux. Cela les a fait peiner pour avoir une adhérence sur les deux essieux. Nicolas a sous-estimé la faible adhérence des roues.” pneus et filé avant de franchir la ligne d’arrivée pour commencer son dernier tour. ”

“George a réalisé un meilleur tour, mais il n’a pas pu reproduire les performances du FP3 alors que les pneus fonctionnaient bien. C’était une façon frustrante de terminer les dernières qualifications de la saison. Cependant, demain, nous allons gagner quelques places en la grille et notre objectif est de courir dur et de terminer la saison aussi fort que possible. ”

