Russell: “Ça a été une saison très intense pour moi, et ça s’envole”

Latifi: “Ici j’ai fait mes débuts avec Williams lors des tests post GP 2019”

Williams entre dans la dernière ligne droite de la saison et croise les doigts pour ne pas terminer 2020 avec le tableau de bord à zéro. George Russell et Nicholas Latifi ont beaucoup apprécié Bahreïn au cours de leur carrière et l’équipe est convaincue que les bons sentiments de leurs pilotes leur permettront de passer un bon week-end ici. Pour les essais libres 1, il y aura un changement, car Roy Nissany reviendra dans l’équipe pour avoir un nouveau contact avec la FW43.



George Russell (21e de la Coupe du monde):

«J’ai hâte de participer à ces trois dernières courses. Cela a été une saison très intense pour moi et ça s’est passé. Bahreïn a été un circuit dans lequel j’ai toujours beaucoup apprécié à bord de n’importe quelle voiture et c’est une course qui se déroule de nuit. , donc c’est une super expérience pour moi. ”

“Il y a beaucoup de choses auxquelles nous devrons être attentifs pendant ce week-end, et nous voulons, pour notre part, terminer cette saison 2020 de manière très forte. Nous voulons finir heureux après tout le travail que nous avons fait cette année et ainsi de suite. attendons avec impatience la trêve hivernale et aussi la saison 2021 “.

Nicolas Latifi (20e de la Coupe du monde):

“Je suis très heureux d’arriver à Bahreïn pour ces deux prochaines semaines. La première semaine, nous aurons une course sur le circuit traditionnel, un circuit sur lequel j’ai déjà beaucoup d’expérience. J’y suis arrivé pour la première fois dans une Williams, en test que nous avons fait après l’événement de l’année dernière. Cela m’aidera à mieux m’adapter et à accélérer plus rapidement. ”

“Ce sera bien d’avoir à nouveau un temps chaud sans trop de chocs. En Turquie, tout a été très difficile, et les conditions ne nous ont pas aidés, nous avons eu une course très difficile. Par conséquent, il est bon de revenir à la normale.”

Roy Nissany, Pilote d’essais:

“Bahreïn est un circuit très spécial pour moi, et avoir l’opportunité de piloter la Formule 1 pour la première fois là-bas signifie beaucoup. C’est toujours une excellente opportunité d’être en FP1 pour aider l’équipe sur une piste très technique et exigeante.”

Dave Robson, responsable de la performance:

“Ces dernières semaines, nous avons parcouru des circuits inhabituels et avons fait face à des températures froides, courantes à l’automne européen. Nous sommes maintenant de retour dans un territoire plus familier à Bahreïn. La météo et l’asphalte seront plus prévisibles par rapport à l’événement précédent en Turquie. et il devrait être possible d’avoir des essais libres sans heurts, ce qui ne s’est pas produit à Istanbul. Bien sûr, il pourrait pleuvoir pendant le week-end. ”

“Ayant souffert il y a deux week-ends en Turquie, nous attendons avec impatience un week-end plus calme dans lequel nous chercherons à montrer que nous nous sommes améliorés lors des dernières courses. Comme d’habitude, avant chaque course et qualification, nous allons essayer des choses différentes sur Vendredi, qui nous aidera pour la voiture de 2021 “.

“La première de ces deux courses à Bahreïn est le circuit familial, dans lequel nous aurons les qualifications et la course en début de nuit. Par conséquent, comme d’habitude, Free 1 et Free 3 seront plus compliqués, car ils auront lieu dans l’après-midi, donc les Essais Libres 2 seront les plus importants du week-end. ”

“Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Roy Nissany, qui pour la dernière fois cette saison montera dans la voiture lors des essais libres 1. Roy a fait un excellent travail lors des deux séances précédentes, surtout après les difficultés qu’il a rencontrées. ils lui ont été présentés après la pandémie. ”

“Nous sommes impatients de connaître les impressions de Roy sur les changements que nous avons apportés à la voiture depuis son dernier contact à Monza. De plus, il testera également d’autres nouveaux éléments. Bien sûr, ces FP1 seront ses derniers de l’année, mais Il ne dira pas au revoir à la FW43, car il sera également avec nous aux essais d’après-saison à Abu Dhabi, où il sera l’un de nos deux jeunes pilotes. ”

