Williams est de retour en Q2 grâce à un excellent tour de George Russell, qui partira demain de la septième ligne après avoir profité du problème de fiabilité de la McLaren de Carlos Sainz. En revanche, Nicholas Latifi n’a pas été en mesure d’exploiter autant le potentiel de la FW43 que son coéquipier et repartira de la dernière place.



George Russell (14e):

«Ce fut une belle séance et je suis heureux de m’être qualifié à la 14e place. C’est incroyable d’avoir fait un bon tour et de revenir en Q2, encore plus après avoir raté la FP1 et avoir eu une deuxième et troisième séance difficile. c’était le mieux que je pouvais faire, car le milieu de terrain était trop loin et j’ai pu me qualifier devant les deux Haas et les deux Alfa Romeo. ”

«J’ai pu profiter du problème que Carlos a dû prendre pour gagner une place en Q2. J’ai utilisé un pneu déjà utilisé dans cette séance, car nous voulions garder deux nouveaux supports pour la course de demain. Course qui sera difficile, mais nous allons essayer de faire de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible. ”

Nicolas Latifi (20e):

“Je suis satisfait de mon tour, mais l’inconvénient de George montre clairement qu’il y avait plus de potentiel dans la voiture. Nous avons apporté des changements aux réglages qui sont allés dans des directions différentes. Nous devons voir ce que nous aurions pu faire mieux. Remarquez, demain dans la course, la rétrogradation jouera un rôle clé dans le résultat. Nous allons essayer de trouver la clé pour avoir une bonne stratégie pour la course. ”

Dave Robson, responsable de la performance:

“George a très bien fait et a très bien utilisé ses trois trains de pneus en Q1 et a pu faire un excellent tour à la fin de la séance. La voiture s’est bien comportée dans des conditions chaudes et nous avons pu mettre les pneus. la température correcte depuis le tour de départ “.

“Malheureusement, Nicholas n’a pas été en mesure d’extraire tout le potentiel de sa voiture, ce qui est dommage car il a failli surpasser les deux pilotes Haas. À l’approche de demain, nous sommes convaincus que la gestion des pneus sera essentielle. Nous espérons que les changements que nous avons faits hier pour la course nous aideront et nous sommes convaincus que nous allons passer une bonne journée. ”

