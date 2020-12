Aitken: “Si je monte à nouveau dans la voiture à Abu Dhabi, j’essaierai de faire un meilleur travail”

Latifi: “Je ne peux blâmer personne, c’est comme ça que la course est parfois”

La course discrète de Williams à Sakhir. Ses deux pilotes ont manqué comme d’habitude sur la table, et la fiabilité ne l’a pas accompagnée non plus. Nicholas Latifi a abandonné et Jack Aitken a terminé sa première course de Formule 1 à la 16e place.



Jack Aitken (16e):

«J’ai des sentiments mitigés: je suis ennuyé par l’erreur, je pense que nous faisions du très bon travail jusque-là. J’essayais de suivre les gars devant. Nous étions sur le pneu moyen, qui fonctionnait bien. J’ai beaucoup appris ce week-end, et je peux obtenir des choses positives. Notre rythme de course était bon. Si je reviens dans la voiture le week-end prochain, j’essaierai de faire un meilleur travail. ”

Nicolas Latifi (RET):

“Je pense que nous avons eu une fuite d’huile alors ils m’ont dit d’arrêter la voiture. Évidemment, c’est décevant car nous faisions une course solide à la 13e place. Nous étions à l’aise, nous avions beaucoup de course devant nous, on ne sait jamais ce qui pourrait. passer”.

“C’est frustrant, mais la fiabilité a été très solide, nous n’avons pratiquement pas eu de problèmes cette saison. Je ne peux blâmer personne, c’est dommage, mais c’est comme ça que la course est parfois.”

Dave Robson, responsable de la performance des véhicules:

“Jusqu’à ce que Nicholas doive abandonner avec une fuite d’huile, il conduisait bien et était capable de contrôler les distances avec l’Alfa Romeos et les Haas tout en roulant contre Vettel, après un lent arrêt de Ferrari. Nous recherchons la cause du problème et avons demandé excuses à Nicholas pour l’abandon.

“Jack a très bien conduit et était devant Räikkönen quand il se dirigeait vers Magnussen. Malheureusement, il a fait une vrille dans sa tâche dans le dernier virage, où il a endommagé son aileron avant.”

“Heureusement, il a pu reprendre le contrôle et se rendre au Pit-Lane et bien que son entrée nous ait pris par surprise, les garçons ont pu le soigner et le remettre dans la course. Son rythme dans la dernière section était bon et il a pu gagner la position grâce à Fittipaldi et, encore une fois, poursuivez Magnussen. ”

“Bien que notre résultat final ait été décevant, il y a des choses positives à retenir, Nicholas a montré un bon rythme et Jack a terminé sa première course. Il a beaucoup appris aujourd’hui, il a bien roulé et il a acquis beaucoup d’expérience, ce qui lui servira bien à l’avenir.” .

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard