Aitken: “Le but pour moi a été de faire un pas de plus à chaque fois que je monte dans la voiture et j’ai réussi”

Latifi: “Je me suis dit que je n’allais laisser aucune marge, mais j’ai fait une erreur dans le dernier virage”

Les qualifications du Grand Prix de Sakhir permettent aux pilotes Williams de se sentir bien. Nicholas Latifi pense qu’il y avait un potentiel dans sa voiture pour entrer en Q2, mais il a commis une erreur dans le dernier virage. Jack Aitken pense que sa dernière tentative aurait pu être meilleure aussi, mais il est satisfait des pas en avant qu’il fait à chaque fois qu’il monte dans la voiture.



Jack Aitken (18e):

“Le but pour moi a été de faire un pas de plus à chaque fois que je monte dans la voiture et j’ai réussi. Je suis un peu déçu car la dernière tentative ne s’est pas déroulée aussi bien que je le souhaitais, mais je ne peux pas me plaindre. Je pense que la direction de la Les pneus joueront un rôle plus important que ce que nous pensions au départ ce week-end. ”

“Étant un tour si court, ce sera très intéressant de savoir comment vous jouez avec les drapeaux bleus et comment cela affecte le nombre d’arrêts que vous faites. Je vais faire de mon mieux à chaque tour, donc nous verrons comment ça se passe demain.”

Nicolas Latifi (17e):

«J’ai été assez satisfait de la majeure partie de ma dernière tentative car cela ressemblait à un tour assez solide. Je me suis dit que je n’allais laisser aucune marge et que j’allais y aller, mais j’ai malheureusement fait une erreur dans le dernier virage. Nous avons apporté quelques modifications à la voiture depuis hier pour essayer d’améliorer d’autres domaines et je n’ai pas pu obtenir le bon rythme dans le dernier virage de la journée. ”

“Je suis déçu de ne pas avoir tout mis en place sur mon tour car il y avait certainement tellement plus. La course de demain va dans l’inconnu car personne ne sait vraiment à quoi s’attendre. J’espère que la grille ne va pas trop loin et que nous pourrons rester compétitifs. et être dans le combat. Espérons que nous pourrons prendre un bon départ, sortir indemnes des premiers virages et saisir toute opportunité. ”

Dave Robson, responsable de la performance:

“Les deux pilotes ont eu un sentiment assez clair, compte tenu de la nature courte de la piste. Nous savions qu’aller en Q2 serait difficile, nous avons donc donné à chacun d’entre eux trois trains de pneus avec lesquels essayer de fixer un temps. Ils ont connu un combat serré, avec Nicholas finalement en tête Son dernier tour a été très solide et sans une petite perte de temps dans le dernier virage, il aurait été assez bon pour entrer en Q2.

“Après lui avoir demandé de conduire la voiture il y a quelques jours, Jack et son équipe ont extrêmement bien travaillé pour amener la voiture à ce point et il a été en mesure de le prouver aujourd’hui avec une performance très professionnelle et accomplie. Maintenant, nous sommes impatients d’améliorer encore son expérience demain, quand il le pourra. mettre en pratique les compétences de gestion des pneus sur lesquelles vous avez travaillé dur hier. ”

“Il y a encore une chance pour cette piste courte et difficile de nous réserver des surprises demain. Nous sommes impatients de profiter de tout ce qui se présente à nous.”

