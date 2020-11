Russell: “C’était bien d’avoir une semaine pour réfléchir à mon erreur à Imola”

Latifi: “Pour les pilotes, c’est toujours amusant de relever le défi de s’adapter à un nouveau circuit”

Williams arrive en Turquie avec de bons sentiments après le dernier GP d’Imola, où cette fois seul un échec humain les a empêchés de repartir avec des points sous les bras pour la première fois en 2020. Ceux de Grove sont confiants de faire un nouveau pas en avant à Istanbul , avec un George Russell qui veut se remettre de l’erreur susmentionnée dans la course précédente et avec un Nicholas Latifi qui a reconnu être un grand fan de cette piste.



George Russell (21e de la Coupe du monde):

“J’ai hâte de courir à nouveau en Turquie, et j’ai aussi hâte de relever le défi qui est toujours de courir sur un nouveau circuit. C’était bien d’avoir une semaine de congé pour réfléchir à ce qui s’est passé à Imola et apprendre de mon erreur. La performance a été bonne. Cela a été bon et prometteur au cours des dernières courses et j’ai vraiment hâte de voir ce que nous pouvons faire. Dans l’ensemble, je me sens très fort et je suis prêt à récupérer ce week-end. ”

Nicolas Latifi (20e de la Coupe du monde):

“Je suis très excité d’aller à Istanbul et de pouvoir y courir, c’est probablement le nouveau circuit que j’avais le plus envie d’être et de concourir. Je pense que je n’y suis jamais allé auparavant, donc pour un pilote, c’est très bien de relever le défi de m’adapter à un nouveau circuit. De partout où j’ai vu ce circuit, je l’ai toujours trouvé amusant, et pour nous c’est une bonne opportunité, car aucune équipe n’a de données précédentes ici. J’ai hâte de ce week-end, essayons saisissez l’opportunité et faites un bon GP. ”

Dave Robson, responsable de la performance:

“La saison avance bien, et maintenant nous allons en Turquie avant d’atteindre le Moyen-Orient, où nous terminerons l’année avec un nouveau triplé. Le circuit d’Istanbul possède l’un des meilleurs designs que nous ayons vu sur le calendrier dans les 20 derniers. Comme Imola, la plupart des virages sont dans le sens antihoraire, et il y a aussi de nombreux dénivelés très spectaculaires. Le célèbre virage huit est sans aucun doute le plus important du circuit, dans le que les voitures et les conducteurs passent avec beaucoup de force latérale pendant une période de temps significative, ce qui en fait encore plus un défi physique. ”

“Nous revenons au format traditionnel ce week-end, et cela nous permettra de tester différentes configurations de réglages, ce que nous n’avons pas pu faire depuis si longtemps à Imola. Nous allons surtout nous concentrer sur la compréhension de la surface du circuit. Nous accorderons également beaucoup d’importance au comportement. des pneus, afin d’avoir un set-up bien adapté aux performances de qualification et de course. George et Nicholas ont montré un bon rythme de course à Imola et en raison d’une petite erreur, nous n’avons pas pu terminer dans le top 10 Premièrement. C’était frustrant de rater les points, mais nous sommes heureux d’avoir pu arriver à cette position, nous espérons consolider en Turquie. ”

