Latifi: “Je n’ai apprécié aucune partie de la course”

Russell: “La course a été très difficile”

L’équipe Williams a de nouveau connu un dimanche décevant au GP de Turquie de F1 2020, car George Russell a été le dernier à franchir la ligne d’arrivée – seizième – et Nicholas Latifi a dû abandonner la course après un contact avec Romain Grosjean. Un week-end difficile, mais au sein de l’équipe, ils soulignent que la saison doit se conclure de la meilleure façon possible.



Nicolas Latifi (RET):

«Nous avons eu quelques dommages à la voiture après un contact avec Romain Grosjean, alors nous avons décidé de l’abandonner. Elle était tordue, mais mes rétroviseurs étaient si sales que je ne pouvais littéralement pas voir derrière moi. Je savais que je devais m’éloigner, mais c’était difficile de juger où Il n’y avait pas d’adhérence et donc aucune température ne peut être générée dans les pneus, donc avec les dommages causés à la voiture, il était inutile de rester à l’écart. Je n’ai apprécié aucune partie de la course et dans l’ensemble, été un week-end à oublier “.

George Russell (16e):

«Nous avons pris la décision de partir de la Pit-Lane, ce qui a toujours été notre intention. Dans les tours vers la grille, j’ai cassé l’aileron avant à l’entrée des stands, mais les gars ont fait un excellent travail en réparant la voiture. La course elle-même a été très difficile dans les premiers tours, mais ensuite on était onzième et ça avait l’air vraiment prometteur, la voiture et les pneus étaient bons. Depuis, les pneus ont chuté, donc nous en avons mis un autre. Jeu intermédiaire qui n’a pas fonctionné. Aucun de nous n’a réussi à pousser la voiture à la limite. Ce week-end n’a pas été très amusant, ce qui est dommage car c’est un circuit fantastique et nous n’avons pas eu la chance de l’apprécier Complètement. Félicitations à Lewis, il continue de livrer et établit la barre que nous voulons poursuivre. ”

Dave Robson, responsable de la performance automobile:

“Le week-end s’est terminé comme il avait commencé, avec des conditions toujours difficiles. Nous avons choisi de partir de la Pit-Lane avec des intermédiaires dans l’espoir de faire quelques gains sur pneus chauds et ainsi éviter le ‘relais’ avec des pneus pluie extrêmes. George a bien progressé et le plan fonctionnait bien, mais lorsque les pneus ont commencé à s’user, il y a eu une phase difficile où les pneus usagés n’avaient pas assez d’adhérence mais les pneus neufs n’étaient pas adéquats. pour les conditions sèches. Nicholas a été contraint d’abandonner après qu’une collision avec le Haas ait endommagé sa voiture. Malheureusement, la piste n’a jamais été assez sèche pour mettre des pneus slicks car cela aurait ajouté une autre dimension à une course passionnante et cela se serait adapté à notre stratégie. Ce fut un week-end très difficile, mais l’équipe de Turquie a très bien performé et nous avons gagné beaucoup plus d’ex expérience avec les pneus Pirelli, en particulier les pneus intermédiaires. Malheureusement, nous n’avons pas eu le rythme ce week-end, mais nous avons hâte de continuer à pousser pour le triple GP à Bahreïn et à Abu Dhabi. ”

