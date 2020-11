Russell: “Ces conditions ne sont pas amusantes pour nous.”

Latifi: “Je m’étais toujours demandé ce que ça ferait de conduire une F1 sur glace”

Williams a été l’une des équipes qui a le plus souffert des conditions atypiques à Istanbul ce vendredi. George Russell et Nicholas Latifi ont gagné en confiance au fil des tours, mais la FW43 ne semble pas être la meilleure voiture pour lutter contre la mauvaise adhérence. Demain, le Britannique aura un classement sans importance, puisque quoi qu’il fasse, il partira du fond de la grille. L’espoir de l’équipe sera le Canadien, qui a signé une onzième place en FP1.



George Russell (20e / 17e):

“C’était incroyable, je n’avais jamais rien vécu de tel dans une voiture de course. J’espère que la piste gagnera un peu de caoutchouc pour demain pour la rendre plus rapide, car ces conditions ne sont pas amusantes pour nous. Bien sûr, nous aurons une bonne chance ce week-end si nous faisons les choses correctement. Nous avons beaucoup souffert avec les pneus en FP1, mais nous les avons fait fonctionner en FP2. La voiture a été bonne depuis et les longs runs ont été très forts. ” .

“Ce sera dommage de partir du fond de la grille, mais nous sommes confiants car l’écart entre les voitures peut être très important. Notre bon rythme sur un tour le samedi nous a permis de nous battre avec des voitures plus rapides dimanche, mais ce week-end. Ce ne sera pas comme ça cette semaine. Cependant, j’ai hâte d’attaquer et de voir ce que nous pouvons faire en course. ”

Nicolas Latifi (11e / 20e):

«Ce fut une journée très difficile avec des conditions uniques. Je m’étais toujours demandé à quoi ça pouvait ressembler de conduire une Formule 1 sur la glace, et je n’avais pas besoin d’aller en Finlande pour le savoir. Dans l’ensemble, c’était une journée amusante, dans laquelle nous avons dû travailler à chaque tour. Au niveau des réglages, nous nous sommes améliorés avec le temps, et la piste a également gagné des entiers grâce au caoutchouc. ”

«Demain aussi, nous pouvons même avoir de la pluie, et cela pourrait encore plus mélanger les choses. Je ne sais pas si ce sera une bonne ou une mauvaise chose que la piste s’améliore. Malgré tout, je pense que nous avons un samedi et un dimanche très intéressants pour en avance dans ce Grand Prix “.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard