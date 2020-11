Russell: “Je suis vraiment désolé pour l’équipe, pas d’excuses”

Latifi: “Le rythme d’aujourd’hui est encourageant”

L’équipe Williams a eu un dimanche doux-amer au GP d’Émilie-Romagne F1 2020. D’une part, George Russell a dû partir en raison d’un accident surréaliste sous une période de voiture de sécurité; L’autre côté de la médaille a été pour Nicholas Latifi, qui a été onzième et a été sur le point de marquer. L’équipe de Grove est la seule à ne pas encore marquer de points cette saison, mais elle garde espoir pour les quatre derniers Grands Prix de l’année.



George Russell (RET):

«J’ai poussé aussi fort que possible dès le premier tour. Je savais que je devais être très agressif pour avoir une chance de marquer un point. Je suis sorti du virage et les pneus étaient trop froids, j’ai juste perdu la voiture et c’était fait. sur le mur. C’est absolument déchirant et je suis désolé pour l’équipe. Jusque-là, nous faisions une course incroyable, nous poussions fort à chaque tour et le rythme était bon. Il n’y a pas d’excuses, je dois apprendre de cela et revenir plus fort. la prochaine fois”.

Nicolas Latifi (11ème):

«Ce fut une course solide, surtout après un week-end très difficile au Portugal. Nous avons été très longs dans le premier relais afin d’avoir un avantage sur la durée de vie des pneus à la fin. J’espérais profiter de la deuxième période, mais mon redémarrage après la voiture de sécurité a été médiocre.Antonio a commis une erreur sur la chicane dans le dernier tour et m’a donné le DRS.Nous semblions avoir un assez bon avantage de vitesse en ligne droite par rapport à l’Alfa Romeos ce week-end. semaine donc avec un tour de plus, j’aurais peut-être pu le dépasser pour terminer 10e. C’est un peu décevant, mais le rythme général aujourd’hui était encourageant. ”

Dave Robson, responsable de la performance:

“Nous devons rentrer à la maison et décomposer ce qui s’est passé aujourd’hui. Malheureusement, George a perdu le contrôle de la voiture en essayant de garder ses pneus au chaud. Cela a prolongé encore la durée de la voiture de sécurité et, une fois qu’Albon a tourné, Nicholas était onzième. Il est venu très près de battre Giovinazzi pour la dixième place et en même temps a fait une solide défense avec les Haas. Malheureusement, la course a été trop courte pour que Nicholas marque le point final. ”

“Dans l’ensemble, nous sommes très déçus du résultat car nous avons très bien travaillé ce week-end et avons montré un bon rythme en qualifications et en course. Compte tenu du temps perdu par Nicholas samedi matin,” a eu un excellent week-end et a montré un très bon rythme dans la course aujourd’hui. George sera très déçu du résultat d’aujourd’hui, mais il a eu un bon rythme et a pu concourir dans le groupe intermédiaire pendant une grande partie de la course. Nous avons couru dans d’excellentes places. Nous allons maintenant rentrer chez nous, nous regrouper et nous préparer pour les dernières courses de la saison.

