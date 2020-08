Williams pense qu’ils pourraient être assez rapides pour affronter Ferrari dans le Grand Prix de Belgique d’aujourd’hui.

Les pilotes Ferrari seront 13e et 14e pour la course d’aujourd’hui, une place devant le meilleur qualifié de Williams, George Russell. Dave Robson, responsable de la performance des véhicules de Williams, a déclaré que c’était une surprise de découvrir qu’ils étaient si proches des vainqueurs de l’année dernière à Spa.

«En venant ici, nous ne nous attendions certainement pas à nous battre avec Ferrari», a-t-il déclaré.

«On aurait dit qu’ils luttaient un peu [on Friday]. Mais même ainsi, je pense, nous avons été un peu surpris.

«Quant à les combattre [in the race] J’ai bon espoir, en fait. Ils n’ont pas semblé particulièrement spéciaux en cas de forte consommation de carburant vendredi. J’espère donc que nous pourrons rester avec eux et nous battre avec eux. Je ne pense pas non plus que leur fin de ligne droite soit particulièrement brillante, un peu comme la nôtre. Mais nous allons certainement essayer. «

Malgré certaines prévisions de pluie pendant la course, Robson a déclaré que l’équipe n’avait pas fait de concessions face à une configuration par temps humide.

«Nous sommes assez orthodoxes, pour être honnête», a-t-il déclaré. «Remettre en question ou croire aux prévisions météorologiques, je pense, s’est avéré un peu idiot ici d’après mon expérience. Nous avons donc été réticents à mettre trop d’appui et à trouver que c’était sec.

«Compte tenu de ce que nous avons fait sur le mouillé en Autriche, lors de la deuxième course, nous n’avons pas ressenti le besoin d’en faire trop, pour être honnête. Alors on verra comment ça se passe. L’essentiel sera, je pense, que s’il est mouillé et qu’il fera forcément froid, comment faire fonctionner les pneus. Mais nous sommes assez conventionnels. »

