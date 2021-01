Mercedes fournit des moteurs à Williams depuis le début de l’ère hybride

La boîte de vitesses et les composants hydrauliques seront transférés à Williams à partir de 2022

Williams a renouvelé son accord avec Mercedes pour fournir non seulement des moteurs, mais aussi des boîtes de vitesses et des circuits hydrauliques pour ses voitures à partir de 2022. C’est la première grande décision des nouveaux propriétaires de l’équipe Grove, Darlington Capital, depuis qu’ils ont pris le contrôle de l’équipe britannique à partir de la mi-2020.



La relation entre Mercedes et Williams a commencé en 2014 parallèlement à l’ère hybride et, depuis lors, Mercedes a toujours été en charge de fournir des moteurs à l’équipe britannique. Désormais, ils prolongeront l’accord pour 2022 et l’équipe allemande sera chargée de fournir certains composants de la voiture qui vont au-delà du bloc moteur, à ce jour.

Au cours des 44 ans d’histoire de Williams, ils ont toujours construit les boîtes de vitesses de leurs monoplaces, mais cette prolongation de contrat leur permettra de laisser la production de la boîte de vitesses et des composants hydrauliques à Mercedes. De cette manière, l’équipe britannique sera en mesure de répartir ses ressources plus efficacement lors de la fabrication du reste du châssis, qui continuera à être en charge de Grove et ainsi, Williams adhère au modèle Haas ou Racing Point et abandonne sa position historique de «garajista» malgré le fait qu’il continuera à produire son châssis.

Cette stratégie devrait permettre à l’équipe de s’améliorer sur le long terme, car il serait logique que cet accord dure jusqu’en 2026, année où les moteurs évolueront dans la catégorie reine. Chez Mercedes, ils ont déjà averti qu’ils étaient contre une transformation trop drastique des groupes motopropulseurs, même ainsi, ils admettent être en faveur de faire de la Formule 1 une compétition plus durable.

Chez Mercedes, ils pensent qu’avec cette nouvelle extension de l’accord, Williams et ils sortiront gagnants. Ils considèrent que cette alliance sera favorable si la nouvelle réglementation qui arrivera en 2022 est prise en compte.

«Pour Williams, il est logique d’acquérir l’ensemble du groupe moteur après avoir utilisé nos moteurs depuis 2014. Il est logique pour notre équipe, en termes d’économies d’échelle, de fournir une autre équipe compte tenu de la nouvelle réglementation», explique Toto Wolff, responsable de l’équipe Mercedes.

De son côté, Williams assure que l’extension de leur association avec Mercedes s’inscrit dans le futur projet de l’équipe. Ils soulignent qu’ils continueront à s’occuper de tâches telles que la conception de la voiture ou la fabrication du reste du châssis.

“Cet accord à long terme avec Mercedes est un développement positif et fait partie de nos objectifs stratégiques pour l’avenir. En attendant, nous maintenons nos capacités de conception et de fabrication en interne”, a déclaré Simon Roberts, PDG de Williams.

