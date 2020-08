Date publiée: 25 août 2020

Williams s’attend à ce qu’en raison des composés plus tendres, la gestion des pneus soit un domaine clé du prochain Grand Prix de Belgique.

Les pneus Pirelli ont été un grand sujet de discussion lors du dernier triple en-tête, principalement en raison de trois crevaisons au dernier tour lors de la première des deux courses à Silverstone.

Ils devraient être à nouveau un facteur à Spa, avec Pirelli apportant des composés plus doux que d’habitude à la course en Belgique.

Si Williams espère réussir à Spa, il devra bien faire les choses en ce qui concerne les pneus, déclare Dave Robson, responsable de la performance des véhicules.

«L’échange d’appuis et de traînée pour équilibrer les performances dans les trois secteurs est la clé du succès ici, avec S1 et S2 récompensant une faible traînée, mais S2 contenant une série de virages exigeants qui nécessitent une force d’appui élevée», a-t-il déclaré dans l’aperçu du week-end de course Williams.

«Les équipes essaieront différents compromis et observeront ce que font leurs concurrents avant de trouver une solution. Tout en trouvant le meilleur ensemble aérodynamique, nous devons également nous concentrer sur les pneus.

«Cette année, Pirelli apporte une gamme de composés qui sont un peu plus doux que l’an dernier et cela influencera à la fois les stratégies de qualification et de course. Nous nous concentrerons sur tirer le meilleur parti du pneu de qualification pour un seul tour tout en examinant également l’usure et la dégradation des trois composés de course potentiels.

«La météo joue normalement un rôle pendant le week-end de Spa, et cette année ne sera probablement pas différente. Actuellement, les perspectives semblent mitigées, mais néanmoins, nous serons prêts à tout. »

George Russell en attendant, il s’attend à un week-end difficile, estimant que la piste ne convient pas particulièrement bien à la voiture. Cependant, comme c’est souvent le cas à Spa, il espère que des conditions imprévisibles l’aideront.

«Sur le papier, Spa peut être un circuit un peu plus difficile pour nous, en raison de la grande efficacité de la piste avec les longues lignes droites et les virages rapides. Cependant, nous devrions avoir quelques composants différents pour essayer de voir si cela nous aide », a-t-il déclaré.

«Néanmoins, ce sera formidable de retourner à Spa. Il semble que les conditions météorologiques seront variées, ce qui devrait mélanger les choses et nous nous efforcerons toujours de tirer le meilleur parti de ce que le week-end nous offre.

