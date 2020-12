Toto Wolff a résolu ses doutes et est désormais prêt à renouveler son contrat de team manager pour Mercedes, équipe dont il est également actionnaire, même à moyen terme du moins.



Rappelons que Toto avait à l’époque exprimé le désir de s’éloigner un peu au jour le jour et cherchait un substitut à cette fonction, pour se consacrer à des tâches plus représentatives comme celles de président.

«J’ai été tenté d’arrêter, mais j’ai décidé de continuer. Oui, Je continuerai en Formule 1 et je le ferai en tant que chef d’équipe. J’ai pris cette décision parce qu’après tout, il n’y a pas de division entre le travail et la vie privée. Tout fait partie de la vie. J’aime diriger cette entreprise et je partage ma passion pour le sport automobile avec ma femme Susie », a déclaré Toto au journal allemand Süddeutsche Zeitung.

Toto et Lewis Hamilton ont reporté le renouvellement de leur contrat avec Mercedes, qui s’est justement terminé avec ce Grand Prix d’Abu Dhabi. Dans le cas de Lewis, cela a été retardé jusqu’à ce qu’il remporte le championnat et encore plus avec son positif pour le covid-19. Mais, d’après ce que les Britanniques ont souligné, la continuité doit être considérée comme acquise.

Wolff aura beaucoup de travail devant lui: de la planification de l’avenir de Mercedes à la discussion des règles du moteur 2025. Mais surtout, rendre la F1 durable sur le plan économique et environnemental. Cela l’inquiète, surtout, le premier car il sait que le plafond budgétaire actuel ne suffira pas. Une limite est également nécessaire pour les moteurs et “il y aura sûrement un plafond pour les salaires des pilotes. Cela aidera, comme dans d’autres sports, les équipes à faire des bénéfices. C’est le seul moyen d’attirer les investisseurs. demandez-leur de subventionner le matériel année après année. ”

Après ces déclarations, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle, qui devrait être prochainement, coïncidant même avec celle d’Hamilton.

