Le Britannique a gagné hier dans des conditions difficiles et a été proclamé sept fois champion

Wolff met des discussions de renouvellement à la fin de l’année

Toto Wolff plaisante en disant que Lewis Hamilton est devenu «plus cher» hier en remportant son septième titre de champion du monde. Le patron de Mercedes évoque, bien entendu, le salaire qu’il demandera lorsqu’ils commenceront à parler de renouvellement dans quelques semaines.



Lewis s’est affirmé une fois de plus dans les conditions peut-être les plus difficiles de cette saison. Le Britannique, parti de la sixième position, a réussi à revenir et à remporter le Grand Prix de Turquie pour se proclamer sept fois champion. Des courses comme celle d’hier, selon Toto Wolff, lui donnent une cache supérieure en tant que pilote et il pense que cela se verra quand ils parleront de renouvellement dans quelques semaines.

“Cela vient de devenir plus cher aujourd’hui. Il est plus que probable que nous annoncerons un nouveau contrat à la fin de l’année”, a déclaré Wolff dans un communiqué publié par le portail Web GP Fans.

“Ce n’est pas que nous ne pouvons pas trouver le temps de nous rencontrer, mais je ne veux pas nous mettre la pression pour dire que nous allons annoncer un nouveau contrat” ​​avant Bahreïn “ou” avant Abu Dhabi “. Il n’y a pas de pression. Quand c’est fait, c’est fait.” a ajouté le patron de Mercedes.

Wolff voit Hamilton et Mercedes en vouloir plus et prévoit qu’ils espèrent continuer en Formule 1 pendant au moins deux saisons de plus.

“Il adore la course et la compétition, tout comme l’équipe. Si nous n’avions pas de compétition contre la montre, alors la vie ne serait pas tellement amusante. Alors je nous vois continuer l’année prochaine, avoir une autre excellente année et puis nous avons celle-ci. Changement de règle extrêmement difficile pour 2022, alors continuons un peu », a déclaré Wolff.

Le patron de Mercedes souligne à quel point il était spécial que Lewis ait été proclamé champion dans une course dans laquelle il a souffert avec les pneus et, selon Wolff, ne disposait pas des meilleurs outils.

“Il se situe, par son palmarès, au niveau de Michael par rapport aux titres, et il a le palmarès des Polonais et des victoires. Aujourd’hui, il a consolidé sa place parmi les meilleurs athlètes du monde. Son pilotage était impeccable. Il n’y a pas eu d’erreur, il n’a pas mis les pieds. au mauvais endroit, alors que d’autres étaient, et avec une voiture qui n’était pas la meilleure voiture à cause de la façon dont les pneus allaient », a ajouté Wolff pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard