Mercedes a récemment acheté 20% des actions d’Aston Martin

L’Autrichien souligne que l’équipe est indépendante du constructeur britannique

Le monde de l’automobile a été révolutionné quand, en octobre dernier, il a été annoncé que Mercedes avait acquis 20% des actions d’Aston Martin. Il y a eu de nombreux doutes quant à savoir si cette décision affecterait les équipes de Formule 1, mais Toto Wolff a déjà précisé que ce ne sera pas le cas.



Wolff a souligné que l’association des deux constructeurs ne couvre que le domaine de l’industrie automobile et non la voiture de sport. Il faut se rappeler que Mercedes est en Formule 1 depuis son retour en saison 2010. De son côté, Aston Martin entrera dans la catégorie reine en 2021 et sera l’équipe qui est aujourd’hui Racing Point.

L’Autrichien est actionnaire à la fois de Mercedes et d’Aston Martin, mais précise qu’il n’y a pas non plus de conflit d’intérêts à cet égard. Il souligne que l’équipe de Lawrence Stroll est indépendante du constructeur britannique.

Bien sûr, il existe et continuera d’exister une relation entre les deux équipes. Ceux de Brackley fournissent leur moteur au Racing Point encore et la controverse a entouré les hommes d’Otmar Szafnauer lorsqu’ils ont présenté une voiture très similaire à la Mercedes 2019, ce que la FIA cherche à empêcher de se reproduire.

“Pour le moment, cela n’affectera pas car l’équipe Aston Martin de Formule 1 est indépendante du constructeur automobile lui-même. L’implication de Daimer n’est que quelque chose qui a été décidé sur la base du constructeur automobile et non sur la base du département des courses. Donc que, de mon point de vue, rien ne changera », a déclaré le responsable de Mercedes dans des déclarations recueillies par le portail motorsport-total.com.

Ce n’est pas le seul front ouvert de Wolff. L’Autrichien n’a pas encore confirmé s’il dirigera ou non l’équipe allemande en 2021 et Lewis Hamilton n’a pas non plus renouvelé son poste de pilote, ce que Valtteri Bottas a fait. En ce qui concerne la gamme Aston Martin, Sebastian Vettel a été annoncé il y a des semaines et, bien que la Lance Stroll devrait se poursuivre, son renouvellement n’a pas encore été officialisé.

