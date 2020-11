L’Autrichien retarde son retour dans la structure

Toto Wolff continuera en tant que chef d’équipe Mercedes en 2021. L’Autrichien envisageait de prendre du recul, mais prévoit qu’il faudra peut-être quelques années pour trouver et former un bon remplaçant, alors pour l’instant, il maintient son poste.



Deux des inconnues qui surgissent cette saison concernent la continuité de Toto Wolff et Lewis Hamilton. Le patron de Mercedes a reconnu il y a longtemps qu’il étudiait en prenant du recul pour se concentrer davantage sur sa famille.

Cependant, cette semaine, il a changé d’avis et assure qu’il continuera en tant que patron de Mercedes tant qu’il en profitera. En parallèle, il partage qu’il formera celui qui sera son remplaçant à l’avenir. Il prévoit de le retrouver et de lui faire sa main droite en 2021.

Je pense que je vais rester une autre année et continuer en fait en tant que chef d’équipe. Je pense que les deux prochaines années pourraient être une situation intéressante et tant que j’aime ça, je veux continuer à faire ça. Je sais que lentement je vais devoir enseigner à mon remplaçant. et il devra peut-être travailler avec moi l’année prochaine », a déclaré Wolff à la télévision autrichienne ORF.

Wolff refuse de préciser combien de temps il lui faudra pour trouver et former un remplaçant qui laissera Mercedes entre de bonnes mains. “Je ne sais pas encore si cela me prendra un, deux ou trois ans et je ne peux pas dire qui je recherche comme successeur”, a ajouté le patron de Mercedes chez Sky.

On se souvient que l’une des raisons de la domination de Mercedes est qu’ils ont une philosophie qui est maintenue même s’il y a des remplacements de personnel. Wolff et Hamilton conviennent que c’est sans aucun doute la formule du succès, c’est pourquoi l’Autrichien veut bien faire les choses avant de quitter l’équipe qu’il a rejoint en tant qu’actionnaire et PDG en 2013.

