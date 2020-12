L’Autrichien pense qu’il leur faudra du temps pour s’adapter aux nouveaux pneus

Croyez que le handicap aérodynamique les ralentira

À Williams, ils préviennent qu’ils peuvent être presque une seconde plus lent

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ne pense pas que les voitures de Formule 1 2021 dépasseront les records de 2020. Le manager autrichien rappelle que les pneus Pirelli pour l’année prochaine seront plus durs et voit difficile de battre des records la saison dernière avant le changement de règlement.



Wolff rappelez-vous qu’ils auront besoin de temps pour rattraper les pneus, ce qu’ils n’avaient pas à faire en 2020 lorsqu’ils ont approuvé la proposition de conserver le caoutchouc 2019. Maintenant, ils ont opté pour un produit plus dur et avec cela, ajouté au handicap aérodynamique, ce sera Il est difficile d’égaler les époques de cette année et pour cette raison, il pense qu’elles seront plus lentes.

“Je ne pense pas que les temps soient abaissés. L’aérodynamisme a été considérablement réduit sur le fond plat autour des pneus et il va nous falloir du temps pour rattraper le retard. Nous continuons à développer la voiture de l’année prochaine, mais je doute que nous y arriverons de si tôt. De plus, les pneus deviennent plus durs et Je doute que nous soyons proches de l’époque de cette année“Wolff a reconnu en paroles sur le portail Web Motorsport.com.

D’autre part, le responsable de la performance des véhicules de Williams, Dave Robson, doute que les équipes puissent récupérer le déficit d’une seconde constaté avec les pneus 2021 lors des essais du dernier Grand Prix de Bahreïn. Les Britanniques sont convaincus qu’ils récupéreront un certain temps, mais pas tous. Par conséquent, il soutient l’idée qu’ils ne rouleront pas aussi vite qu’en 2020.

“Je ne pense pas que nous récupérerons une seconde entière. Je suis sûr qu’une fois que nous les comprendrons et les analyserons, nous pourrons mieux les gérer et récupérer un peu de temps. Je doute qu’ils soient une seconde plus lent, mais nous ne rattraperons pas toute la seconde. C’est un pneu plus lent, ce qui n’est pas inacceptable s’il est plus solide et a plus de résistance », a expliqué Robson pour fermer.

