Les hommes de Milton Keynes continuent de doubler l’équipe classée deuxième en points

Le combat pour la médaille d’argent entre Williams et Mercedes sera décidé à Abu Dhabi

Il y a plus de batailles ouvertes, à la fois pour la cinquième et la septième place

Red Bull était à nouveau la meilleure équipe sur route des stands au GP de Sakhir. Ceux de Milton Keynes continuent avec leur indéniable domination et encore une fois l’un de leurs arrêts avec Alexander Albon était en dessous de deux secondes. Dans la lutte pour la deuxième place, Mercedes est très proche de Williams et la médaille d’argent sera décidée à Abu Dhabi.



Red Bull n’a eu aucun rival en 2020 dans ce championnat et à nouveau ils prennent 25 points pour continuer à doubler le deuxième classé au général, Williams. La lutte pour la première place était déjà décidée il y a plusieurs semaines, mais ce GP de Sakhir a resserré certaines batailles dans lesquelles nous découvrirons le vainqueur final ce dimanche à Abu Dhabi.

Mercedes a ajouté 30 points dans cette épreuve après avoir enregistré les deuxième et quatrième meilleurs arrêts d’un GP dans lequel le travail de l’équipe de mécaniciens ne restera pas dans les mémoires avec de bons souvenirs après ce qui s’est passé pendant la période de la voiture de sécurité au 62e tour. Oui, cette somme de points permet aux hommes de Brackley de se rapprocher de sept points de Williams – qui n’a ajouté que six points – et laisse la lutte pour la deuxième place très ouverte.

AlphaTauri est monté sur le podium ce week-end grâce au troisième meilleur arrêt de 2,40 secondes. Ceux de Faenza quittent Sakhir avec 15 points avec lesquels ils ne restent qu’un seul derrière Renault dans la lutte pour la cinquième position. De son côté, Alfa Romeo quitte sa quatrième position quasi certifiée grâce au neuvième meilleur arrêt, ce qui leur donne encore deux points.

Enfin, dans la partie inférieure du tableau, McLaren et Racing Point ont marqué dans cette épreuve, et dans le cas de Silverstone, ils l’ont fait deux fois. Pour cette raison, les hommes de Lawrence Stroll ont six points de retard sur Ferrari en l’absence de cette dernière course, dans laquelle ils ont une chance d’arracher la huitième place à la Scuderia. De son côté, McLaren ne peut se relâcher à la septième place, car son avance sur Ferrari n’est que de 12 points.

ARRÊTS PLUS RAPIDES À SAKHIR

Albon: 1,90 seconde Russell: 2,36 secondes Kvyat: 2,40 secondes Bottas: 2,46 secondes Pérez: 2,46 secondes Ocon: 2,48 secondes Latifi: 2,51 secondes Sainz: 2,52 secondes Räikkönen: 2,57 secondes de marche: 2,65 secondes

COUPE DU MONDE APRES SAKHIR

Red Bull: 524 points Williams: 244 points Mercedes: 237 points Alfa Romeo: 150 points Renault: 108 points AlphaTauri: 107 points McLaren: 91 points Ferrari: 79 points Racing Point: 73 points Haas: 3 points

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard