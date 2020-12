La Scuderia AlphaTauri a complété sa gamme de pilotes pour la prochaine saison 2021 en annonçant la signature du pilote japonais Yuki Tsunoda pour remplacer le Russe Daniil Kvyat.

Le joueur de 20 ans, membre du Red Bull and Honda Young Drivers Program, est promu de manière crédible au premier rang après avoir terminé troisième en Formule 2 FIA cette année. De cette façon, il a obtenu sa Super Licence pour concourir en F1. Il n’était qu’à quinze points du champion Mick Schumacher et un derrière Callum Illot. Dans cette catégorie, il a réalisé d’excellentes courses avec sept podiums, deux victoires en Feature Race et une Sprint Race.

Avant ce championnat, il a remporté la F4 japonaise en 2018 et en 2019, il a participé à la FIA Formule 3, terminant à la neuvième place.

Franz Tost, Team Principal, a commenté: “Red Bull suit la carrière de Yuki depuis un certain temps et je suis sûr qu’il sera un grand atout pour notre équipe. Le regarder en Formule 2 cette année a montré le bon mélange d’agressivité. en course et de bonnes connaissances techniques.

Lors des essais à Imola en novembre, alors qu’il conduisait notre voiture 2018, ses chronos étaient très cohérents dans une simulation de course, il a progressé tout au long de la journée et a donné à nos ingénieurs des retours utiles.

De plus, son intégration avec les ingénieurs Honda a été transparente, ce qui aide certainement. Lors des tests à Abu Dhabi cette semaine, il s’est révélé être un apprenti rapide et prêt à passer à la Formule 1 », a conclu le manager autrichien.

Pendant ce temps, Yuki Tsunoda a noté: “Comme la plupart des pilotes, mon objectif a toujours été de courir en Formule 1, donc je suis très heureux de cette nouvelle. Je tiens à remercier la Scuderia AlphaTauri, Red Bull et le Dr Marko de m’avoir donné cette opportunité, et bien sûr tout le monde chez Honda, pour tout leur soutien jusqu’à présent dans ma carrière, me donnant de belles opportunités de concourir en Europe.

Je dois aussi remercier les équipes avec lesquelles j’ai couru pour en arriver là, en particulier Carlin, avec qui j’ai beaucoup appris cette année. Je me rends compte que je porterai les espoirs de nombreux fans japonais de F1 l’année prochaine et que je ferai aussi de mon mieux pour eux », a déclaré le pilote japonais.

Rejoindre Yuki Tsunoda à AlphaTauri sera le Français Pierre Gasly, vainqueur du GP d’Italie cette saison.