C’est la première fois que le pilote japonais entre dans une Formule 1

Le Japonais sonne comme un substitut à Daniil Kvyat pour 2021

Yuki Tsunoda vit aujourd’hui l’opportunité de sa vie: le Japonais teste pour la première fois une Formule 1. Il le fait sur le circuit d’Imola avec AlphaTauri, une équipe pour laquelle il ressemble à un partant pour 2021.



Yuki Tsunoda est déjà au volant du Toro Rosso STR13 2018. Les sons japonais pour faire équipe avec Pierre Gasly en 2021 et le test d’aujourd’hui sert de première étape d’adaptation à la Formule 1.

Tourner le volant d’une voiture de Formule 1 pour la première fois. Profitez-en @ yukitsunoda07! pic.twitter.com/bIvcQ850g6 – Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 4 novembre 2020

Le mois dernier, le pilote de Formule 2 a visité l’usine de l’équipe pour prendre son siège et en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la voiture. Tsunoda est le plus préoccupé par la complexité du volant.

“C’est la première fois que je monte dans une voiture de Formule 1, il y a deux ans je n’aurais pas pu l’imaginer. Nous avons essayé d’ajuster parfaitement le siège et je me suis préparé pour le circuit d’Imola. Le plus difficile a été de comprendre le flyer », expliquait Yuki Tsunoda dans une vidéo postée par AlphaTauri sur leurs réseaux sociaux.

Le chef d’équipe de l’équipe, Franz Tost, a un bon pressentiment sur Yuki. “Il a hâte d’entrer en Formule 1 pour la première fois car c’est quelque chose de très spécial pour tous les pilotes et je suis sûr qu’il fera du très bon travail”, a avoué Tost.

Tsunoda, qui est maintenant troisième du championnat de Formule 2, est plus proche que jamais de la Formule 1 et cela a été révélé par Helmut Marko lui-même, conseiller Red Bull et la personne la plus influente en termes de pilotes dans le monde. maison de boissons énergisantes.

S’il arrivait enfin dans l’équipe, Daniil Kvyat serait victime de cette situation, puisque Pierre Gasly vient de se renouveler. Marko a déjà clairement indiqué que la quatrième place du Russe à Imola ne lui garantissait rien. “C’était une belle course mais cela ne l’aidera pas à avancer”, a déclaré Marko après la course.

